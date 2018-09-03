Путин прислал в Донецк «специалистов» для расследования убийства Захарченок

Перед присланными из России «специалистами» поставлена задач «найти убийц главы «ДНР» Александра Захарченко». Сообщается, что задержанные ранее в Донецке подозреваемые уж отпущены на свободу.

В ночь на 2 сентября в оккупированный Донецк по поручению президента РФ Владимира Путина прибыла группа российских «специалистов». Об этом пишет «Росбалт» со ссылкой на свой источник в одном из силовых ведомств террористической организации «ДНР».

«Перед прибывшими поставлена задача – найти убийц главы «ДНР» Александра Захарченко», – говорится в материале.

«Вчера ночью приехала группа от Путина. Серьезные ребята. Российский президент сказал: найти и наказать», – заявил источник.

По его мнению, в смерти виновна охрана Захарченко. «Эта смерть – некомпетентность полная», – негодует он.

Источник сообщил также, что задержанные ранее подозреваемые отпущены.

«Реальных исполнителей так и не задержали. Эксперты утверждают, что на ту закладку ушло бы не менее получаса. Поэтому те, кого задержали, причастны к ней быть не могли», – сказал он.

Ранее сообщалось, что в результате взрыв в Донецке убит глава оккупационной администрации Захарченко. Оккупационные власти закрыли выезд жителей ОРДЛО в Украину.

«Росбалт»