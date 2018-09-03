Путин намеревается развалить Евросоюз, – Макрон

В планах Кремля – дестабилизация ситуация в Европе, с конечной целью – демонтировать Евросоюз. Об этом, как считает президент Франции Макрон мечтает Путин.

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, президент РФ Владимир Путин хотел бы чтобы Евросоюз распался. Об этом Макрон рассказал в интервью шведскому телеканалу «SVT».

Макрон заявил, что уважает Путина в первую очередь, как лидера, однако считает, что тот мечтает о развале Евросоюза.

«Я являюсь одним из тех, кто считает, что мы должны вместе с Россией выстроить новую архитектуру безопасности – мы нуждаемся в подобной дискуссии вместе с Россией. Но мечта Владимира Путина – демонтаж Евросоюза», – сказал президент Франции, дав понять, что намерен противодействовать его деструктивным намерениям.

Ранее экс-президент Франции Франсуа Олланд сообщил в своих мемуарах, что Путин во время переговоров в Минске 11 и 12 февраля 2015 г. вместе с Ангелой Меркель, Франсуа Олландом и Петром Порошенко угрожал украинскому президенту раздавить украинское войско.

«Российский президент так было разнервничался, что стал угрожать окончательно раздавить войско своего визави. Это выдало, что российские войска на Востоке Украины есть. Путин спохватился и взял себя в руки», — отметил экс-президент Франции.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал опубликованные Олландом мемуары, «некорректным раскрытием информациии» и «сливом».

«SVT»