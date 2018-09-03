Ликвидация Захарченко – обычная практик КГБ

Если вспомнить историю, то это обычная практика КГБ по ликвидации отработанного материала. В прошлом так ликвидировали целые «правительства».

На самом деле, если вспомнить историю, то устранение лишних лидеров марионеточных государств, которые перестали быть нужными и полезными, – обычная практика КГБ. Об этом пишет на свое странице в Facebook политолог, преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко Петр Олещук.

Иногда их ликвидировали целыми «правительствами».

Сьогодні на 112му каналі вийшов черговий фільм із серії «Ліга корупції», присвячений прем’єр-міністру. В принципі,… Опубліковано Петром Олещуком Субота, 1 вересня 2018 р.

Например, после того как в Китае победили коммунисты, в СССР в 1949 году решили «сворачивать» «республику Восточного Туркестана» – сепаратистского образования на территории Синьцзян, которое до этого активно поддерживали.

«Правительство» этого анклава вызвали в СССР, но самолет случайно потерпел крушение где-то в Казахстане. Так, по крайней мере, позже сообщили официально.

Соответственно, никаких проблем с возвратом территорий коммунистическому Китаю не было.

По последним данным, на место недоучки Захарченко придет экс-депутат регионал.

А вот это уже серьезно. Значит, никакой милитари-романтики для российских СМИ.

Только «работа».

Устранение таких персон, как Захарченко, возможно лишь накануне перехода к новому качеству, в котором ему нет места. Потому что он много знал и не вписывался в «реинтеграцию».

Петр Олещук, Facebook