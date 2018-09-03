Рязанские казаки потребовали вернуть им страны Балтии

С таким требованием выступили Рязанские казаки и их поддержал Совет Атаманов России. Казаки настроены очень решительно и по имперски воинственно.

«Ранее министры юстиции Эстонии и Латвии заявили, что за период «советской оккупации» изучают возможность потребовать с Российской Федерации как с правопреемника Советского Союза возмещения ущерба«, – говорится в заявлении. Министры выразили готовность решать вопрос о компенсации в рамках международного права на уровне ООН, пишет на страницах рязанского информационного портала «Журнал 7х7» руководитель «Гильдии Казаков-Журналистов» и координатор Казачества ЦФО по работе со СМИ Валерий Розанов.

Атаман Рязанских и Мещерских Казаков, Петр Скойбеда:

Вот не решились в Кремле заявить о преемственности РФ от Российской Империи… Хотя долги, еще дореволюционные, почему-то аккуратно выплатили.

А надо было не только от СССР. И тогда-бы все эти «лимитрофы» три раза подумали-бы, прежде чем требовать «компенсации». Поскольку встречное требование могло-бы прозвучать примерно так:

«Согласно условиям Ништадского мира 1721 года, Королевство Швеция (существует поныне) официально передало Российской Империи уже завоеванные ранее Лифляндию и Эстляндию с городами Ревель (Таллин) и Рига. Рекомендуем рассмотреть вопрос о ликвидации незаконных государственных образований с возвращением в состав Государства Российского в качестве Лифляндской и Эстляндской губерний».

Основные положения договора:

Вечный и неразрывный мир между царем русским и королем шведским и их преемниками;

Полная амнистия с обеих сторон, за исключением казаков, последовавших за Мазепой;

Шведы уступают во вечное владение России: Лифляндию, Эстляндию, Ингерманландию, часть Карелии[1];

Швеции возвращается Финляндия;

Исповедание веры на данных территориях свободно.

Заместитель Руководителя Совета Атаманов России, генерал ФСК, Геннадий Ковалев:

«Казаки имеют полное право требовать часть Прибалтики, тем более Рязанские казаки, так как именно они в Ляховичах, в апреле 1706 года, под командованием переяславского (Рязанского) полковника Ивана Мировича, положили начало победы над Шведами.

Именно Рязанский метрополит Стефан (Яворский) 12 ноября 1708 года ноября в Успенском соборе Москвы в присутствии царевича Алексея Петровича как Местоблюститель Московского Патриаршего престола в сослужении собора архиереев совершил благодарственный молебен в связи с избранием в гетманы рязанского казака Скоропадского, после чего обратился к сослужащим архиереям: «Мы, собранные во имя Господа Иисуса Христа, и имеющие подобно святым апостолам, от самого Бога власть вязати и решити, аще кого свяжем на земли, связан будет и на небеси, возгласим: изменник Мазепа, за крестопреступление и за измену к великому государю, буди анафема!»

Валерий Розанов Руководитель Гильдии Казаков Журналистов:

Давно пора поставить все точки над «ё». При определенных условиях (скажем, при отказе недоразумений от политических оценок) вопрос о выплатах Прибалтике может перейти в разряд подлежащих обсуждению.

Поэтому уже сейчас мы должны заявить на Прибалтику свои права, тем более что все юридические основания имеются. Казаки могли бы украсить Прибалтику цветущими станицами и хуторами.

Документы на которые ссылаются казаки:

Adierfeld, Gustav. «Leben Karls des Zwolften Konigs von Schweden aufdesselben Befehl beschrieben von Hemi Gustav von Adierfeld, Koniglichen Cammerherm, mit Anmerkungen eriautert und fortgesatzt, wie auch mit nothingen Abripen versehen» (немецкий перевод с оригинального шведского издания), 1742, часть 3, с.236.

Н. И. Костомаров. «Собрание сочинений», СПб, 1905, кн. 6, т. XVI: «Мазепа и мазепинцы», с.607

Большая Советская Энциклопедия. Гл. ред. Б. А. Введенский, 2-е изд. Т. 30. Николаев — Олонки. 1954. 656 стр., илл. и карты; 52 л. илл. и карт.

1711 г. // Вопросы истории, № 10, октябрь 2009. — C. 149-152.

Аваков П.А. «…И живут во всяком непорятке»: Документы РГАВМФ о жизни казаков-некрасовцев в Крымском ханстве. 1711 г. // Исторический архив. 2015. № 4. С. 26–34

Lars Ericson. Svenska knektar (2004) Lund: Historiska media

Рожков Н. А. Русская история в сравнительно-историческом освещении (основы социальной динамики). — Л.—М.: Книга, 1928. Т. 5. — С. 161.

Галларт Л. Н. Подробное описание осады города Нарвы и сражения под сим городом в 1700 году. Отрывок из Истории Петра Великого, сочиненной генералом Аллартом. Рукопись // Северный архив, 1822. — Ч. 1. — № 1. — С. 3-28; № 2. — С. 117—143.

Описание сражения, происходившего 8-го июня 1704 года, между русским и шведами под Нарвою // Походный журнал 1704 года, СПб., 1854. — С. 121—126.

Павленко Н. И.. Петр Великий. — М.: Мысль, 1990. — ISBN 5-244-00560-X

Пипер Г. А. Извлечение из записок прапорщика Густава Абрама Пипера впоследствии генерал-майора и губернатора // Грот Я. К. Труды Я. К. Грота из русской истории. — СПб., 1901. — С. 122—156. — В ст.: Грот Я. К. О пребывании пленных шведов в России при Петре Великом.

Подметное воззвание Левенгаупта. 1708 г. / Сообщ. Н. Н. Мурзакевич // Русская старина, 1876. — Т. 16. — № 5. — С. 172—173.

Баскаков В. И. Северная война 1700—1721 гг. Кампания от Гродна до Полтавы 1706—1709 гг. — СПб., 1890.

Валерий Розанов, «Журнал 7х7»