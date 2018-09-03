Американские летальные подарки. Как и чем снабжается ВСУ за счет заокеанских поствок

Несмотря на разнообразные события, которые происходят вокруг оккупированных территорий Донбасса и Крыма, администрация США продолжает свою политику поддержки Украины.
Об этом может свидетельствовать, например, довольно знаковое интервью специального представителя Государственного департамента США по вопросам Украины Курта Волкера изданию The Guardian, опубликованном 1 сентября. Об этом пишет на страницах издания «Деловая Столица» Михаил Жирохов.
По словам высокопоставленного чиновника, США могут помочь укрепить украинские Военно-морские силы и систему противовоздушной обороны. При этом Волкер заявил буквально следующее, что «для Украины естественно строить свои Вооруженные силы, заниматься самообороной, а также естественно обращаться за помощью».
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При этом открытым текстом дипломат заявил, что Украине нужна помощь в виде летальных вооружений, «потому что в них стреляют». Он уточнил, что «будет какая-то дискуссия о военно-морском потенциале», поскольку украинский флот был захвачен Россией, при этом у Украины ограничена система ПВО. По словам Волкера, США придется «посмотреть на противовоздушную оборону».
В эту концепцию вполне укладываются слова посла Украины в США Чалого, который буквально на днях якобы «нечаянно» раскрыл планы покупки трех дивизионов ПВО в США по цене $0,75 млрд. Хотя о конкретных сроках и даже типе ЗРК речи не шло, но вполне очевидно, что это комплексы «Пэтриот», которые американцы достаточно активно продают в Восточную Европу – в Польшу и Румынию. С другой стороны, переговоры о поставках такого высокотехнологичного оружия идут годами и требуют многочисленных согласований, а оружие нам надо уже сегодня. Поэтому не исключен вариант передачи комплексов прямо из наличного состава американской армии по упрощенной процедуре.
Эти комплексы нам крайне необходимы как средство против «Калибров» и «Искандеров», на которые российское военное командование делает упор в своих планах полномасштабной войны как средство первого удара. Дело в том, что имеющиеся на вооружении нашей армии зенитно-ракетные комплексы (даже недавно введенные в строй С-300В1) не могут рассматриваться как средство противоракетной обороны. Кроме того, им не хватает ни дальности, ни высоты поражения целей – все они малого и среднего радиуса действия. В то же время ЗРК «Пэтриот» зарекомендовали себя за последние 25 лет как достаточно эффективное средство и вполне могут рассматриваться как один из элементов доктрины «неядерного сдерживания», которая реализуется нашим военно-политическим руководством.
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Что касается кораблей и судов, то тут нашему флоту нужно буквально все, так как 80% корабельного состава было потеряно в результате российской аннексии Крыма. С другой стороны, не стоит преувеличивать роль флота в таких довольно специфических условиях Азовского и Черного моря. Нужно прекрасно отдавать себе отчет, что, например, передача двух стареньких катеров береговой обороны типа «Айленд» не станут «волшебной палочкой» и из-за этого Россия не изменит свою ограничительную политику в Керченском проливе.
Реально изменить обстановку на морях Украина сможет только радикально нарастив свои возможности береговой обороны. Таким шагом станет запуск серийного производства и постановка на вооружение комплексов (как береговых, так и корабельных и воздушных) «Нептун». По оценкам специалистов, для этого потребуются еще до $30 млн и как минимум 1,5-2 года. Хотя стоит отметить, что сейчас именно этот проект является приоритетным и на него брошены все возможные средства (так, например, переброшены финансы, запланированные для модернизации и производство новых танков). Поэтому вполне может оказаться, что сроки принятия на вооружение будут сдвинуты и могут составить гораздо меньшее время.
До осени 2018 г. «чисто» летальными поставками из США можно назвать только передачу противотанковых комплексов «Джавелин» – те же крупнокалиберные «Барреты» продаются на гражданском рынке. Однако смеем утверждать, что американская нелетальная помощь лета – осени 2014 г. сыграла гораздо большую роль, чем даже две сотни «Хамви» или 72 беспилотника взводного уровня.
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Не стоит забывать, что именно американцы стали первыми западными союзниками, которые откликнулись на просьбы о помощи. Уже 29 марта 2014 г. по воздуху были переброшены 330 тыс. сухпайков – на тот момент армии, которая выдвигалась на границу, чтобы защитить от возможной российской агрессии не хватало не только техники, но и таких, казалось бы, элементарных вещей. Это потом американская армия срочно передавала бронежилеты, наборы медицинской помощи, разнообразную технику, но первыми были именно сухпайки.
И главное – американские поставки стали неким маркером, после чего пошла помощь для ВСУ и от других стран-союзниц США по НАТО. Так, в июне 77 тыс. сухпайков передала Норвегия, в июле отметилась Франция, помощь которой на тот момент была весьма существенной – 1000 бронежилетов и самое главное – наборы медицинской помощи.
В самый тяжелый момент – в августе 2014 г. – прибыли 32 т военно-технической помощи на сумму в $4,5 млн от одного из самых последовательных наших союзников – Канады. Тут, кроме бронежилетов, были каски, баллистические очки, медицинские аптечки, спальные мешки и даже палатки. Впоследствии объемы возросли многократно – из-за океана нам пришли как радиостанции Harris, так и большое количество зимней формы одежды, а также оборудование для разминирования местности.
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Мало кто будет отрицать, что во многом благодаря американским поставкам на сегодня удалось насытить группировку на Донбассе приборами ночного видения и тепловизорами. Так, из последних поставок можно отметить 2500 приборов ночного видения AN/PVS-14 на общую сумму в $5,8 млн, переданных США в феврале 2018 г.
На сегодня достаточно открытым остается вопрос о масштабах иностранной военно-технической помощи. Хотя есть несколько различающиеся цифры, но в целом можно говорить, что львиную долю безвозмездных поставок в 2014-2018 гг. взяли на себя США. Так если на лето 2016 г. (более поздних адекватных цифр просто нет) общие объемы военно-технического сотрудничества обычно оценивают в почти $164 млн, то $118 млн из них (или 70 %) приходилось на поставки из США. По всей видимости, эта тенденция продолжилась и в следующие два года.
Михаил Жирохов, «Деловая Столица»