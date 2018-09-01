США намерены расширить поставки вооружений в Украину, – Волкер

Речь идет об укрепление обороноспособности украинской армии в условиях не прекращающейся российской агрессии. Планируются поставки как нелетального, так и летального вооружения для ВС и ВМС Украины.

Вашингтон готов расширить поставки военного вооружения в Украине, чтобы помочь стране укрепить военно-морские и воздушные силы в условиях продолжения российской поддержки сепаратистов на Востоке страны. Об этом в интервью изданию «The Guardian» рассказал спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер.

«Они еженедельно теряют солдат, защищая свою страну. И поэтому в этом контексте для Украины естественно строить свои военные силы, заниматься самообороной, и естественно искать помощи, и естественно, что другие страны должны им помочь. И, конечно, они нуждаются в «летальной» помощи, так как по ним открывают огонь», – сказал Волкер.

«Мы можем обсудить с Украиной, как с любой другой страной, что именно им нужно. Я думаю, что будет дискуссия о военно-морской способности, потому что, как вы знаете, их флот в основном был захвачен Россией. И поэтому им нужно восстановить военно-морской флот, и они имеют очень ограниченную воздушную способность. Я думаю, мы рассмотрим их силы противовоздушной обороны», – добавил он.

17 августа правительство США передало Вооруженным силам Украины очередную партию военного оборудования – два контрбатарейных радара, сообщал «Левый Берег».

Американские радиолокаторы контрбатарейной борьбы AN/TPQ позволяют по траекториям снарядов, ракет или мин определять местонахождение орудий противника. С 2014 года США в рамках контракта на международную техническую помощь передала ВСУ более 30 таких радаров различных модификаций.

Всего за этот период ВСУ получили от США техническую и гуманитарную помощь почти на $250 млн. Она включает, в частности, медицинское оборудование, приборы ночного видения, станции контрбатарейной борьбы, автомобили, радиостанции, GPS навигаторы, лицензионное программное обеспечение для центров подготовки, лазерные системы имитации боевых действий и др.

Кроме того, 14 августа президент США Дональд Трамп одобрил выделение Украине $250 млн на усиление безопасности в 2019 году.

«The Guardian»