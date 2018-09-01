Российские оккупационные власти на Донбассе не выпускают людей в Украину

На линии фронта с ОРДЛО на контрольно-пропускных пунктх оккупационные власти не выпускают жителей в Украину. В самом Донецке проходят массовые задержания граждан в связи с убийством главы оккупационной администрации Захарченко.

На контрольных пунктах въезда-выезда в пределах Донецкой области движение граждан осуществляется только в направлении временно оккупированной территории (ВОТ), в обратном направлении движения граждан и транспорта нет. Об этом 1 сентября сообщили в Госпогранслужбе Украины.

«Российско-оккупационные войска осуществляют выборочный пропуск только в направлении ВОТ и полностью отказывают во выезде на территорию, подконтрольную украинской власти», – сообщили в ГПСУ, ссылаясь на данные граждан, следовавших через линию разграничения к временно оккупированной территории Украины и вернувшимся на КПВВ.

По данным пограничников, 1 сентября на КПВВ для въезда и выезда находилось такое количество транспортных средств: «Майорское» – 0/0; «Марьинка» – 0/0; «Новотроицкое» – 0/30; «Гнутово» – 0/10.

В Госпогранслужбе отметили также, что с 1 сентября все КПВВ на линии разграничения в районе проведения операции объединенных сил осуществляют пропускные операции по осеннему графику работы.

«Пропуск лиц и транспортных средств осуществляется с 7:00 до 18:30, смена временного режима связана с политикой безопасности», – отметили в ГПСУ.

31 августа российские масс-медиа сообщили о гибели главаря оккупационной администрции ОРДО Александра Захарченко в результате взрыва в центре Донецка. В России также подтвердили гибель Захарченко, при этом в его убийстве обвинили Украину.

Нацлидер России Владимир Путин принес свои соболезнования по поводу гибели Захрченко. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в связи с убийством Захарченко по статье «акт международного терроризма» (ст. 361 УК РФ).

В СБУ подтвердили информацию о гибели Захарченко. Об этом пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская сообщила «Украинской Правде».

«Да, по нашей информации, это соответствует действительности. Мы считаем это результатом межусобных войy», – сказала она.

В свою очередь руководитель аппарата председателя СБУ Игорь Гуськов в эфире телеканала «112 Украина» отметил, что по информации, которая поступает в СБУ «погиб не только Захарченко».

Он добавил, что в СБУ есть основания полагать, что «смерть Захарченко может быть результатом внутренних криминальных конфликтов среди боевиков, прежде всего связанных с перераспределением отжатого бизнеса в течение 2014-2018 годов».

«Но мы не исключаем и попытки российских спецслужб устранить достаточно одиозную фигуру, которая, по имеющейся у нас информации, мешала россиянам. По нашим данным, за тем взрывом стоят или боевики, или российские спецслужбы. Мы уточняем», – добавил Гуськов.

В связи с убийством Захарченко въезд и выезд из Донецка закрыли. Представитель омбудсмена Украины в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский сообщил, что из-за убийства Захарченко «спецслужбы» боевиков ОРДО массово задерживают людей на улицах Донецка, а центр города окружен вооруженными боевиками, которые проверяют документы и машины. Об этом сообщает представитель омбудсмена Украины в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский в Facebook.

«Сейчас на территории ОРДО, после взрыва в Донецке, активисты и местные источники сообщают, что спецслужбы НВФ «ДНР» повально задерживают людей прямо на улицах, за последние 1,5 часа поступило 8 сообщений», – написал он.

По словам Лисянского, людей задерживают по всему Донецку.

Сейчас на территории ОРДО, после взрыва в Донецке, активисты и местные источники сообщают, что спецслужбы НВФ «ДНР»… Опубліковано Павлом Лисянским П'ятниця, 31 серпня 2018 р.

«Задержаниея уже были на улицах: Бульвар Пушкина, Артема, Комсомольский проспект, Площадь Ленина, р-Н Драматического театра, проспект Гурова, Университетская», – добавил он.

Центр оккупированного Донецке окружен вооруженными боевиками, которые жестко проверяют документы и машины, передает «Укринформ» со ссылкой на местные источники.

«Убийство, насколько нам местные СМИ сообщили, произошло около 17.00, но центр Донецка до сих пор весь окружен вооруженными силовиками, которые жестко проверяют документы и машины», – сказали собеседники агентства.

Позже российские масс-медиа сообщили о задержании в оккупированном Донецке подозреваемых в покушении на главаря донецкой оккупационной администрции Александра Захарченко. Об этом в частности пишет российский «Интерфакс» ссылается на источник в «силовых структурах Донецка».

«Задержано несколько человек, украинские диверсанты и связанные с ними лица, которые подозреваются в причастности в покушении на главу республики», – сказал собеседник агентства.

Он сообщил, что задержание произошло на проспекте Богдана Хмельницкого, движение по улице при этом было перекрыто.

«Подозреваемых задержали в автомобиле», – сказал источник.

Как сообщают, в результате взрыва в донецком ресторане «Сепар» погибли два человека, девять – пострадали. Об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на заявление представителя «оперативного командования «ДНР» Эдуарда Басурина.

В эфире телеканала «Россия 1» Басурин заявил, что 6 пострадавших находятся «в лечебных заведениях».

«Информация еще уточняется, потому что их развозили по разным больницам. Ранения пострадавших в основном осколочные от стекол и каких-то предметов и ожоговые», – добавил Басурин.

Он отметил, что двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, а состояние «министра доходов и сборов «ДНР» Александра Тимофеева «стабилизировалось, его жизни ничто не угрожает».

Вместе с тем «Радио Свобода» со ссылкой на информацию онлайн-ресурсов оккупантов «ДНР» сообщает, что в результате взрыва в Донецке вместе с Захарченко погиб его охранник, еще 12 человек были ранены.

В тоже время, временно исполняющим обязанности главаря оккупационной администрции ОРДО после гибели Александра Захарченко станет так называемый «первый вице-премьер» Дмитрий Трапезников. Об этом официально объявлено в Донецке на экстренном заседании «правительства» боевиков ОРДО, передает «ТАСС».

«Временное исполнение обязанностей главы провозглашенной «Донецкой народной республики» («ДНР») согласно Конституции возложено на вице-премьера Дмитрия Трапезникова», – говорится в сообщении.

По данным «Украинской Правды», в 2005 году в возрасте 24 лет Трапезников возглавил официальный фан-клуб ФК «Шахтер», координировал в клубе работу с болельщиками.

После работы в «Шахтере» был заместителем председателя Петровского районного совета Донецка.

ГПСУ