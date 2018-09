В Сочи пассажирский самолет на посадке выкатился с посадочной полосы и загорелся

В Аэропорту горит самолёт…. Выкатился за пределы полосы… Условия погоды сегодня жёсткие как никогда… #srs93 #sochi #adler #аэропорт #сочиаэропорт #авария #пожар #горитсамолет #чпсочи #сочичп #srs #адлер #сочи #crash #srs93sochi

A post shared by SRS 93🔥☝ (@srs93sochi) on Aug 31, 2018 at 5:34pm PDT