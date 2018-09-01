В Сочи пассажирский самолет на посадке выкатился с посадочной полосы и загорелся

В результате аварийной посадки «Боинга» авиакомпании Utair, который следовал рейсом Москва – Сочи, пострадали 18 пассажиров, они госпитализированы в три городские больницы.

Пассажирский Boeing 737, летевший из Москвы в Сочи, при посадке в аэропорту города выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся. Об этом сообщает российский «Интерфакс».

«Боинг 737 приземлился в Сочи со второй попытки, однако экипаж не удержал самолет в полосе и тот выкатился за пределы, предварительно получив повреждения», – сказал собеседник агентства, сразу после проиществия.

Сообщается, что самолет врезался в ограждение, после чего загорелся.

«Боинг выкатился за ВПП, а затем, преодолев по инерции полосу безопасности, ударился о бруствер и лишился левого крыла», – сказал источник в службах аэропорта. Он сообщил, что пожар, возникший от удара, потушен.

Источник в службе «скорой помощи» Сочи первоначально сообщли, что пострадали четыре человека.

«Поступил вызов в аэропорт. В связи с выкатыванием самолета за пределы ВПП. Пострадали четыре человека», – сказал он.

Никто из пассажиров не погиб.

Позже агентство сообщило, что от сердечного приступа умер сотрудник Международного аэропорта Сочи, помогавший эвакуировать пассажиров горящего «Боинга».

Позже стало известно, что в самолете находились 166 пассажиров, 18 из них, в результате ЧП были госпитализированы в три городские больницы Сочи. Об этом 1 сентября сообщили «Интерфаксу» источник в администрации Сочи.

«В больницах Сочи на госпитализации остаются двое детей и один взрослый. Их жизни ничего не угрожает», – сообщили в пресс-службе мерии.

По данным источника, другим 15 пострадавшим оказана первая медицинская помощь и рекомендовано амбулаторное лечение.

По факту ЧП с «Боингом» в Краснодарском крае возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ – «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей».

По версии следствия, при посадке самолета произошло выкатывание самолета за пределы посадочной полосы и возгорание левого и правого крыла, в результате чего пострадали четыре пассажира, в том числе несовершеннолетние.

Отмечалось, что у пострадавших – отравление угарным газом и травмы грудной клетки.

По сообщению источников российских масс-медиа, причиною ЧП могли стать неблагоприятные погодные условия.

«Интерфакс»