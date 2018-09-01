Путин приказал: Россия лихорадочно скупает золото, несмотря на потери ликвидности

Кремлевские деятели в своем желании спасти свои «капиталы» бросаются во все тяжкие. По распоряжению Путин Россия наращивает золотой, несмотря на все колебания рыночной ликвидности.

Следуя «генеральному плану» Верховного, ЦБ РФ уже почти 10 лет лихорадочно скупает золото. Что именно ищет гарант – золото партии или золото масонов – неизвестно, но так или иначе в России уже сосредоточено 17% глобальных резервов золота (и это при том, что на нашу страну приходится всего лишь 2% мирового ВВП!). Об этом пишет Telegram-канал «Кремлевский мамковед».

Эта новость могла бы быть позитивной, но, увы – золото, как и всякий высокодоходный актив, тоже имеет свои котировки на международных биржах и обладает изменчивостью цен. Сейчас они, как несложно догадаться, уже просели. Эксперты «Die Welt» еще 3 года назад предупреждали руководство России о возможности загона страны в «ловушку золотых резервов», но все впустую – золото до сих пор скупается.

Как утверждала еще три год назад немецкая газета «Die Welt» в запасах России потеряно примерно 15 миллиардов долларов из-за идеологически мотивированной попытки Кремля снизить роль валюты США.

Масс-медиа Германии заинтересовались темой российских золотовалютных резервов. В минувшие выходные к ней обратились ведущие информационные интернет-порталы страны. «Из-за любви к золоту: Путин проиграл 15 миллиардов долларов США», – гласит, к примеру, заголовок в онлайн-версии самой массовой немецкой бульварной газеты «Bild». Примерно так же звучит название материала на сайте солидного леволиберального немецкого еженедельника «Der Spiegel».

Все публикации ссылаются на статью «Фатальная жажда золота Владимира Путина», вышедшую в субботу, 25 июля, в печатной версии консервативной газеты «Die Welt» (входит в медиакомпанию «Axel Springer», которая издает и «Bild»). Основной тезис статьи: российский президент совершил стратегический просчет, сделав ставку на существенное увеличение доли золота в золотовалютных резервах Российской Федерации, поскольку цена благородного металла падает и будет дальше падать.

«За идеологию приходится платить»

Авторы статьи, сотрудники экономического отдела «Die Welt» Нандо Зоммерфельд (Nando Sommerfeld) и Хольгер Цшепиц (Holger Zschäpitz), начинают ее словами: «За идеологию приходится платить. В этом убеждается сейчас Владимир Путин. Вот уже несколько лет он преследует цель снизить зависимость от Запада. В его картину мира никак не вписывалось то, что российские государственные резервы вложены в основном в доллар. Поэтому он занялся поиском альтернативы».

Вторую по значению глобальную валюту, евро, Москва «самое позднее после начала крымского кризиса» перестала рассматривать как объект для вложений, продолжают авторы. Китайский юань «по сей день не является свободно конвертируемым», а потому в качестве резервной валюты тоже не подходит. «Так что у Путина оставалась только одна опция – золото», – отмечается в статье.

Россия накопила уже почти 1300 тонн золота

«Die Welt» пишет, что с 2007 года Россия утроила свои золотые запасы: с 400 тонн до нынешних 1275 тонн. Только за последний месяц РФ прикупила свыше 24 тонн. В результате сегодня она обладает шестыми по размерам резервами благородного металла в мире, уступая лишь США, Германии, Италии, Франции и Китаю.

Проблема, однако, в том, что «золото вышло из моды среди инвесторов», а потому «на глазах у Путина российские богатства из-за турбулентности на сырьевых биржах все больше тают». Так, тройская унция стоит сейчас меньше 1100 долларов. Это – самый низкий уровень с марта 2010 года. Только с начала 2014 года, когда «российский президент из-за крымского кризиса впал в состояние прямо-таки лихорадочной скупки», золото подешевело примерно на одну пятую.

«Золото будет и дальше терять значение как эрзац-валюта»

В результате Россия, говорится в статье, понесла «жестокие потери». Рыночная стоимость золотых запасов РФ составляет на сегодняшний день 45 миллиардов долларов – ровно столько же они стоили и осенью 2011 года. Таким образом, покупка дополнительных 439 тонн не прибавила государству ни одного цента, утверждают авторы статьи. По сути дела, подсчитали они, «глава Кремля разбазарил свыше 15 миллиардов долларов» или примерно 5 процентов национальных резервов.

Причем ситуация может еще заметно ухудшиться, ведь многие эксперты ожидают в ближайшие годы скорее дальнейшего снижения золотых котировок, чем возобновления их роста, пишет «Die Welt». Она ссылается, в частности, на главного аналитика по сырьевым рынкам американского инвестиционного банка «Goldman Sachs» Джеффри Кэрри. Он прогнозирует падение цены тройской унции ниже отметки в 1000 долларов и объясняет это так: «Укрепление доллара продолжится, поэтому золото будет и дальше терять значение как эрзац-валюта».

Газета «Die Welt» приходит к выводу, что изначальный план Путина отказаться от важнейших западных валют потерпел крах, но дороги назад у Кремля уже нет: «Он, по сути, оказался в ловушке золотых запасов. Многие миллиарды закованы теперь в благородном металле, и их нельзя уже просто так мобилизовать для краткосрочного оказания помощи». Ведь стоит только России начать продавать золото из своих резервов, как падение его цены ускорится, принося стране дальнейшие убытки.

Поэтому Путину остается только продолжать свою антизападную линию и надеяться, что «жители России не заметят, что идеология их популярного президента стоит им все больше денег», писали в заключение обзор журналисты немецкой газеты.

Призрак Адама Смита летает над биржами с фейспалмом…

Но вернемся в наше время. Имеющийся золотой резерв России – по различным оценкам – также уже упал в цене на 20-35%. То на пике продаж его купят, то нацвалюта обесценится; а отдуваться за слепое упрямство и полнейшее непонимание законов рынка правительством в очередной раз придется опять-таки рядовым гражданам – например, повышением пенсионного возраста и НДС. Хоть кошельки с 4-ым измерением выпускай…

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