«Украинцы и русские – не один народ!?». Медведчук рассказал о несогласии с Путиным

пуЛидер украинского общественного движения «Украинский выбор – право народа» Виктор Медведчук рассказал о том, что он часто обсуждал Украину с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он сообщил в интервью британской газете «The Independent». Российского лидера Медведчук, как уточняет издание, называет крестным отцом своей дочери.

Их дружба с Путиным, как поясняет «The Independent», началась в 2003 году. Друг другу их представил занимавший на тот момент должность руководителя администрации президента России Александр Волошин. Медведчук тогда работал главой администрации украинского лидера. С Путиным они, по словам Медведчука, быстро поняли, что у них схожие взгляды.

«Как еще мы могли бы продолжать наши отношения?» – заметил собеседник газеты. Разошлись политики, как пишет «The Independent», только в одном, ключевом вопросе.

«Путин считает, что мы, русские и украинцы – одна нация, но я думаю, что мы не одна нация, а две славянские нации, история и религия которых переплетены. Я говорю ему это все время. Не думаю, что мы одна нация», – рассказал Медведчук. Об Украине с Путиным он, по его словам, говорил «чаще чем раз в год».

Российский журналист Михаил Зыгарь в своей книге «Вся кремлевская рать», как напоминает «The Independent», писал, что, по его данным, Путин верил: без Медведчука решить какой-либо вопрос, связанный с Украиной, невозможно.​ Сам украинский политик, реагируя на эти данные, заявил, что для него было бы «грехом» не использовать во время кризиса на Украине его тесные связи с российским президентом.

«Я хочу, чтобы люди были дома со своими семьями», – сообщил он британскому изданию, говоря о своей роли в обмене пленными между Киевом и самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками. Медведчук в прошлом году выступал в качестве посредника в этом процессе, а до этого ​как спецпредставитель украинских властей встретился с Путиным​ и предложил ему свое посредничество в переговорах по обмену пленными.

«Когда люди говорят, что я помог освободить 481 человека, и это только с украинской стороны. В целом, их число достигает 800–900 человек. Я знаю, что я единственный, кто может это сделать. Другие пытались и потерпели неудачу», – заметил Медведчук.

В настоящее же время лидер общественного движения «Украинский выбор – право народа» ведет с российской стороной переговоры об освобождении из тюрьмы украинского режиссера Олега Сенцова (он был задержан в Крыму в 2014 году, в России его приговорили к 20 годам заключения по обвинению в создании террористического сообщества. В мае режиссер объявил бессрочную голодовку, требуя освобождения 64 украинских заключенных в России). Смерти Сенцова в российской тюрьме из-за голодовки, как уверен Медведчук, не допустят.

«Вы действительно думаете, что Россия допустит что-то ужасное? Существует такая вещь, как принудительное кормление. Это допускается по правилам содержания под стражей», – добавил собеседник газеты.

Виктор Медведчук при президенте Украины Леониде Кучме в период с 1998 по 2000 год занимал должность зампредседателя украинской Верховной рады. Впоследствии в течение года он работал первым замглавы Рады. В июне 2002 года Медведчук был назначен на должность руководителя администрации президента Украины. Этот пост он занимал до 2005 года.

Виктор Медведчук, «The Independent»