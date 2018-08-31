Ликвидация Захарченко – элемент кремлевского сценария федерализации Украины

Кремль не отверг своей идеи федерализации Украины. В этом свете убийство Захарченко укладывается в общую канву проводимой Москвой политики в отношение Украины.

Ликвидация главы донецкой оккупационной администрации Александра Захарченко – часть сценария по будущей федерализации Украины. Об этом пишет на своей странице в Facebook руководитель отдела «Мир», издания «Левый Берег» Игорь Соловей.

«У Суркова давно хотели поменять Захарченко на человека, не отягощенного боевыми действиями с Украиной, который не держал автомат в руках – чтобы и покладистей был в общении с кураторами со Старой площади (а не только с фсбшниками)», – говорится в сообщении.

Ликвидация Захарченка — часть сценария по будущей федерализации Украины. У Суркова давно хотели поменять Захарченка на… Опубліковано Solovey Igor П'ятниця, 31 серпня 2018 р.

Можно добавить, что убитый Александр Захарченко отличался непримиримостью своей позиции в отношение Украины, и, в целом, – был недоговороспособен. Такой человек у руля российского оккупационного анклава не мог способствовать продвижению идеи федерализации.

Игорь Соловей отмечает, что «и таким образом подыграть новым властям в Киеве (уже следующим, сейчас перестановкой кроватей в борделе никого не проймешь) – чтобы им проще было объяснить народу, почему можно идти на прямые переговоры с… уже не боевиками, а просто сепаратистами». И тут появляются некоторые варианты для перестановок в оккупационной администрации Донецка.

«Ставлю на Дениса Пушилина», – делает свой прогноз Игорь Соловей.

В заключение сообщения отмечается, что «Владислав Сурков своего родича Захара Прилепина вовремя эвакуировал» с Донбасса, что бы тот не попал под «раздачу слонов».

Игорь Соловей, Facebook