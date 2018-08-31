В России заявили о гибели главы оккупационной администрации ОРДО Захарченко

Взрыв произошел в ресторане «Сепар» в Донецке, когда там находился глава так называемой «ДНР» Захарченко. Российские источники утверждают, что Захарченко умер в больнице от полученных ран.

Главарь «ДНР» Александр Захарченко погиб в результате взрыва в Донецке. Об этом «ТАСС» сообщил источник в силовых ведомствах республики.

Источник «ТАСС» добавил, что «взрыв произошел в ресторане «Сепар», когда там находился глава «ДНР».

«В результате он получил смертельное ранение», – сказал собеседник агентства.

Российский портал «Life.Ru» уточнил, что Захарченко скончался от полученных ранений в больнице.

Информацию о гибели Захарченко подтвердил «РБК» один из так называемых депутатов «ДНР» Владислав Бриг.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с убийством главаря боевиков ОРДО Александра Захарченко. Об этом говорится в официальном сообщении на сайте президента России.

«Подлое убийство Александра Захарченко – это еще одно свидетельство: те, кто выбрал путь террора, насилия, запугивания, не хотят искать мирное, политическое решение конфликта, не хотят вести реальный диалог с жителями юго-востока. А делают опасную ставку на дестабилизацию ситуации, на то, чтобы поставить народ Донбасса на колени. Этого у них не получится», – говорится в его письменном заявлении.

Путин заявил, что рассчитывает на то, что организаторы и исполнители убийства будут наказаны.

«Хочу еще раз выразить соболезнования родным и близким Александра Владимировича Захарченко, всем жителям Донбасса. Россия всегда будет вместе с вами», – отметил президент РФ.

Кроме того, следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в связи с убийством Захарченко по статье «акт международного терроризма» (статья 361 УК РФ).

Ранее сообщалось, что в Москве умер в возрасте 80 лет певец и партийный функционер «Единой России» Иосиф Кобзон. Он известен в Украине своей поддержкой кремлевской агрессивной политики, приветствовал оккупацию Крыма и поддерживал войну на Донбассе. Кобзон поддерживал контакты с погибшим Захарченко.

«ТАСС»