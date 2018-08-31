В России произошел взрыв на заводе ракетных двигателей в Самаре

В результате взрыва на ПАО «Кузнецов», специализирующемся на производстве авиационных, ракетных двигателей и газоперекачивающих станций погибли три человека.

В столице Самарской области, в городе Самара на производственных площадях ПАО «Кузнецов», которое специализируется на производстве авиационных и ракетных двигателей и газотурбинных установок, прогремел взрыв, в результате чего погибли трое людей. Об этом сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что ЧП произошло, когда четверо рабочих проводили чистку резервуара для хранения жидкого кислорода.

«Двое сотрудников ПАО «Кузнецов» погибли в результате несчастного случая на производстве. В настоящее время выясняются причины и обстоятельства ЧП»,– заявили в пресс-службе ПАО «Кузнецов».

Вместе с тем, по данным источника информагентства, погибли трое человек.

«Найдено тело третьего погибшего», – сказал источник.

Отмечается, что тело третьего погибшего обнаружили на дне резервуара с жидким кислородом.

Как пишет «Самарское Обозрение», на место происшествия выехал спецпрокурор по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах Роман Былинин и его заместитель.

«Мы сами о происшествии узнали буквально 20 минут назад, следственная группа уже выехала на место. Пока известно лишь то, что примерно в 14.00 на территории ПАО «Кузнецов» в поселке Прибрежный при очистке камеры азотом произошел взрыв, погибло 2 человека. Доследственную проверку осуществляет Красноглинский следственный отдел СУ СК РФ по Самарской области», – зявила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Самарской области Елена Шкаева.

«СО» ОНЛАЙН ©Вспышка газа произошла на заводе «Кузнецов» в Самаре, погибли два человека "Поступил вызов в один из… Опубліковано Самарское обозрение П'ятниця, 31 серпня 2018 р.

Ранее сообщалось, что в России на оборонном заводе имени Свердлова в Нижегородской области произошел взрыв.

«Интерфакс»