Варфоломей сообщил Кириллу о намерении предоствить украинской церкви автокефалию

Переговоры московского патриарха Кирилла с Вселенским патриархом Варфоломеем оказались безрезультатными. Варфоломей намерен предоставить Украине томос на автокефалию православной церкви.

Вселенский патриарх Варфоломей уведомил патриарха Русской православной церкви Кирилла о намерении даровать украинской церкви автокефалию. Об этом сообщил в Facebook официальный представитель УПЦ КП архиепископ Евстратий (Зоря).

«Первые вести с переговоров на Фанаре: патриарх Кирилл не достиг всего, ради чего ехал. Сначала была встреча в присутствии всех членов Синода. Затем были переговоры тет-а-тет, только с переводом. Представители МП были нервные и напряжены. Встреча завершилась перед 13:00. Ожидалось, что гости останутся на обед, но они сразу уехали», – написал он.

Перші вістки з переговорів на Фанарі: патріарх Кирил не досяг всього, заради чого їхав.Спочатку була зустріч в… Опубліковано Євстратієм Зорею П'ятниця, 31 серпня 2018 р.

«Затем к журналистам вышел митрополит Эммануил, который был представителем Патриарха на празднике в Киеве в июле. Он сделал короткое заявление, суть которой была в фразе: мы СООБЩИЛИ патриарху о решении по преодолению разделения в Украине и предоставлению автокефалии, которое имплементируется. Позже ожидается официальный текст, поэтому изложение может быть не буквальным», – заявил архиеписком.

Журналист Сакен Аймурзаев, который находится в турецкой столице, приводит перевод заявления Эммануила.

«Константинопольская церковь сильна, и у нее есть возможности по всему миру. Вселенский патриархат, с его долгой жизнью и опытом – первая церковь в православной семье, он играет особую роль. Поэтому решения иногда исходят отсюда. Главный вопрос, который обсуждался – вопрос ситуации в Украине. Вы знаете, что там раскол, длящийся более 25 лет. Вселенский Патриархат принял решение использовать все пути, чтобы решить вопрос предоставления автокефалии Украинской Православной Церкви. Решение было принято в апреле. И мы имплементируем это решение. Об этом было сообщено Патриарху Кириллу в ходе его визита. Визит прошел в братской атмосфере», – пишет он.

Ну что, друзья. Видимо, ничего хорошего для Патриарха Кирилла (см. предыдущий пост).Вот перевод заявления митрополита… Опубліковано Saken Aymurzaev П'ятниця, 31 серпня 2018 р.

Издание «Левый Берег» получило подтверждение от источников в среде константинопольских иерархов, что переговоры в Стамбуле закончились ничем. Обе стороны остались при своем, и Вселенский патриархат подтвердил намерение предоставить Украине томос.

Напомним, что 1-3 сентября в Стамбуле состоится Синаксис – собрание всех архиереев Константинопольской православной церкви во главе с патриархом Варфоломеем. Оно проходит раз в три года.

В экспертных церковных кругах считают, что на этом Синаксисе – собрании константинопольских архиереев – по всей видимости будут обсуждать вопросы автокефалии украинской и македонской церквей. Однако решения по данным вопросам – это прерогатива не Синаксиса, а Синода.

Ориентировочные даты этого Синода – 9-11 октября.

Напомним, что ранее против предоставления томоса украинской првославной церкви выступил патриарх Сербской православной церкви Ириней.

«Украинско-Российское обозрение»