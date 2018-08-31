Ельцин предупреждал об аннексии Крым в 1996 году

Покойный президент России Ельцин видел угрозу в реванше коммунистов в России и считал, что в этом случае не избежать гражданской войны и российской агрессии против сопредельных стран.

Первый президент России Борис Ельцин предупреждал американского лидера Билла Клинтона, что в случае возвращения к власти коммунистической партии существует опасность развязывания гражданской войны, отмены границ между республиками и аннексии Крыма. Об этом говорится в стенограммах бесед Бориса Ельцина и Билла Клинтона, опубликованных на сайте Библиотеки бывшего президента США, сообщает «Радио Свобода».

Во время Кремлевского обеда 21 апреля 1996 года, когда Клинтон посетил Москву, стороны обсудили предстоящие президентские выборы в России.

Yeltsin warning Bill Clinton his political opponents, then communists, would take back Crimea if they got in power. 4/21/96 pic.twitter.com/Jl3iACdbqr — Boris Zilberman (@rolltidebmz) August 30, 2018

Ельцин как последовательный антикоммунист четко предупреждал об угрозах в случае возвращения к власти компартии.

«Существует кампания в прессе США, в которой говорится, что люди не должны бояться коммунистов, что они хорошие, честные и добрые люди. Я предупреждаю (призывая) не верить этому. Более половины из них фанатики, они уничтожают все. Это означает гражданскую войну», – сказал Ельцин.

«Они отменят границы между республиками, они хотят вернуть Крым, даже предъявляют претензии на Аляску», – добавил он.

В ответ Клинтон сказал, что понимает, что есть люди, которые стремятся вызвать возмущение Запада, в частности против США.

Бывший чиновник Пентагона и директор американского Центра Байдена Майкл Карпентер по поводу этой стенограммы отметил в Twitter::

«В только что рассекреченных библиотечных изданиях Клинтона Ельцин предостерегает, что если Зюганов и коммунисты придут к власти в ’96 году, они «вернут Крым» и «даже выдвинут претензии на Аляску». Это полезное напоминание о том, что реваншистские чувства были сильны тоже».

The newly declassified Clinton Library papers show Yeltsin warning that if Zhuganov and the Communists came to power in '96, they'd "take back Crimea" & "even make claims on Alaska." It's a useful reminder that revanchist sentiments were strong then too. https://t.co/OvEHkwJbLZ — Michael Carpenter (@mikercarpenter) August 30, 2018

На президентских выборах в России главными конкурентами считались тогдашний президент Борис Ельцин и лидер КПРФ Борис Зюганов. По результатам второго тура голосования Борис Ельцин получил более 50% голосов и был переизбран на второй срок.

31 декабря 1999 года Борис Ельцин объявил о своей отставке. В тот же день Владимир Путин как глава правительства стал исполняющим обязанности президента России.

26 марта 2000 года Путин был официально избран на этот пост.

В 2014 году, на третьей каденции Путина, Россия аннексировала Крым.

«Радио Свобода»