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Новости

Украина направляет в Москву запрос на экстрадицию задержанного Королькова

«Укринформ»
31 августа 2018

Накануне в Москве, по представлению Украины, был задержан бывший и.о. директора Запорожского титано-магниевого комбината Корольков. Теперь готовятся документы на его выдачу в Украину.

Украинская Генпрокуратура подтвердила задержание в Москве бывшего и.о. директора Запорожского титано-магниевого комбината Владимира Королькова. Об этом в комментарии «Укринформу» сообщил 31 августа заместитель генпрокурора Евгений Енин.

«Да, задержали», – сказал он.

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По словам Енина, пока ГПУ готовит запрос для его выдачи украинским правоохранителям.

«Направили запрос на установление личности и задержание, теперь готовим запрос о выдаче», – отметил заместитель Луценко.

Накануне российское издание «Коммерсант» сообщило о задержании в Москве по запросу Генпрокуратуры Украины Владимира Королькова – бывшего и.о. директора ГП «Запорожский титано-магниевый комбинат».

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Украина объявила его в международный розыск в 2017 году в рамках расследования уголовного дела, связанного с хищением 492 млн гривен, это примерно 14,8 млн, выделенных на техническую модернизацию предприятия.

Этот же преступление инкриминируют Владимиру Сиваку, директору ООО «Запорожский титано-магниевый комбинат», которое было создано в рамках инвестиционной программы на базе одноименного госпредприятия.

По информации российского издания, Корольков работал в Москве технологом. Утром 29 августа полицейские вместе с представителями Интерпола задержали его на рабочем месте.

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При этом отмечается, что Корольков якобы уже несколько месяцев как отказался от украинского гражданства, подав документы на получение российского.

По информации источников «Коммерсанта», задержанный считает свое преследование политическим.

Как сообщалось, в июле 2018 года Хозяйственный суд Запорожской области удовлетворил иск руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого и решил вернуть имущество ООО «Запорожский титано-магниевый комбинат» государству.

«Укринформ»

Tags: Владимир Корольков, ГПУ, Россия, Украина

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