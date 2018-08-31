Украина направляет в Москву запрос на экстрадицию задержанного Королькова

Накануне в Москве, по представлению Украины, был задержан бывший и.о. директора Запорожского титано-магниевого комбината Корольков. Теперь готовятся документы на его выдачу в Украину.

Украинская Генпрокуратура подтвердила задержание в Москве бывшего и.о. директора Запорожского титано-магниевого комбината Владимира Королькова. Об этом в комментарии «Укринформу» сообщил 31 августа заместитель генпрокурора Евгений Енин.

«Да, задержали», – сказал он.

По словам Енина, пока ГПУ готовит запрос для его выдачи украинским правоохранителям.

«Направили запрос на установление личности и задержание, теперь готовим запрос о выдаче», – отметил заместитель Луценко.

Накануне российское издание «Коммерсант» сообщило о задержании в Москве по запросу Генпрокуратуры Украины Владимира Королькова – бывшего и.о. директора ГП «Запорожский титано-магниевый комбинат».

Украина объявила его в международный розыск в 2017 году в рамках расследования уголовного дела, связанного с хищением 492 млн гривен, это примерно 14,8 млн, выделенных на техническую модернизацию предприятия.

Этот же преступление инкриминируют Владимиру Сиваку, директору ООО «Запорожский титано-магниевый комбинат», которое было создано в рамках инвестиционной программы на базе одноименного госпредприятия.

По информации российского издания, Корольков работал в Москве технологом. Утром 29 августа полицейские вместе с представителями Интерпола задержали его на рабочем месте.

При этом отмечается, что Корольков якобы уже несколько месяцев как отказался от украинского гражданства, подав документы на получение российского.

По информации источников «Коммерсанта», задержанный считает свое преследование политическим.

Как сообщалось, в июле 2018 года Хозяйственный суд Запорожской области удовлетворил иск руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого и решил вернуть имущество ООО «Запорожский титано-магниевый комбинат» государству.

«Укринформ»