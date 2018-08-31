Украина направляет в Москву запрос на экстрадицию задержанного Королькова

Накануне в Москве, по представлению Украины, был задержан бывший и.о. директора Запорожского титано-магниевого комбината Корольков. Теперь готовятся документы на его выдачу в Украину.
Украинская Генпрокуратура подтвердила задержание в Москве бывшего и.о. директора Запорожского титано-магниевого комбината Владимира Королькова. Об этом в комментарии «Укринформу» сообщил 31 августа заместитель генпрокурора Евгений Енин.
«Да, задержали», – сказал он.
Добрый дедушка Путин. О медийном восприятии российского нацлидера
По словам Енина, пока ГПУ готовит запрос для его выдачи украинским правоохранителям.
«Направили запрос на установление личности и задержание, теперь готовим запрос о выдаче», – отметил заместитель Луценко.
Накануне российское издание «Коммерсант» сообщило о задержании в Москве по запросу Генпрокуратуры Украины Владимира Королькова – бывшего и.о. директора ГП «Запорожский титано-магниевый комбинат».
Украинские «реалисты»: скептицизм и критиканство на службе инфантилизма
Украина объявила его в международный розыск в 2017 году в рамках расследования уголовного дела, связанного с хищением 492 млн гривен, это примерно 14,8 млн, выделенных на техническую модернизацию предприятия.
Этот же преступление инкриминируют Владимиру Сиваку, директору ООО «Запорожский титано-магниевый комбинат», которое было создано в рамках инвестиционной программы на базе одноименного госпредприятия.
По информации российского издания, Корольков работал в Москве технологом. Утром 29 августа полицейские вместе с представителями Интерпола задержали его на рабочем месте.
Насколько важен разрыв «Большого договора» между Украиной и Россией?
При этом отмечается, что Корольков якобы уже несколько месяцев как отказался от украинского гражданства, подав документы на получение российского.
По информации источников «Коммерсанта», задержанный считает свое преследование политическим.
Как сообщалось, в июле 2018 года Хозяйственный суд Запорожской области удовлетворил иск руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого и решил вернуть имущество ООО «Запорожский титано-магниевый комбинат» государству.