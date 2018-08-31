Украинские «реалисты»: скептицизм и критиканство на службе инфантилизма

Мне 46 лет, я объездил много стран, но нигде и никогда не видел столько скептиков и критиков именующих себя «реалистами», как у нас.

Накипело. Все 27 лет Украина переживает особый вид луддизма, выраженный в высмеивании чужих инициатив и неприятии современных общественных трендов. Не знаем, не доверяем, не практикуем. Общество в основной своей массе в принципе не приемлет нововведения и крайне критично относится к чужим начинаниям. И порой кажется, что между людьми напрочь отсутствует культура коммуникации. Конечно, далеко не все – картина постепенно меняется. Но изменения происходят крайне медленно, пишет на своей странице Facebook управляющий партнер Creative Quarter Илья Кенигштейн.

Например, на протяжении всей истории запуска и развития своей сети креативных пространств для бизнеса, я со всех сторон постоянно слышу нытье о том, что бизнес-модель для рынка сложная, что спроса не может быть в принципе, что платить никто не готов и что ценность стола у нас никогда не сравнится с ценностью собственного офиса.

Накипело. Все 27 лет Украина переживает особый вид луддизма, выраженный в высмеивании чужих инициатив и неприятии… Опубліковано Ilia Kenigshtein Четвер, 30 серпня 2018 р.

И это при том, что у нас сегодня почти нет свободных офисов – в двух локациях, где есть почти тысяча мест для работы. Разве что парочка остались. Как правило, за этим нытьем стоят либо простые завистники (и таких вокруг каждого очень много), либо вечно сомневающиеся во всем “реалисты”, высмеивающие и ставящие под сомнение любую инициативу.

Вообще “реалисты” – это люди, которые живут в каком-то своем, абсолютно иррациональном мире. Механика их жизни проста: все и вся всегда подвергать критике и сомнению. Придумал часы – так ведь дизайн украл. Открыл школу – деньжат на детях заработать хочет.

Написал книжку – выпендривается. H&M зашел – так ведь коллекции старые. RyanAir запускается – так цены космос. IKEA открывается – так ведь с маленьким магазином. И так далее.

Мне 46 лет, я объездил много стран, жил в двух из них, но нигде и никогда не видел столько скептиков и критиков, как у нас. “Реалисты” всегда начеку и во всем видят исключительно худший сценарий.

А когда пытаешься им что-либо доказать – усаживаются на диван со снисходительной улыбкой: ну-ну, в чем ты меня тут пытаешься убедить? Давай, потанцуй, причем в удобном для меня стиле и в удобной для меня форме.

А я решу – устраивает меня это объяснение или нет. И если устраивает – снисходительно покиваю головой. А если не устраивает – обязательно тебе об этом сообщу. А пока что посижу тут в трусах на своем дырявом диване, с недовольным лицом, в ожидании свежих устриц с шампанским.

Илья Кенигштейн, Facebook