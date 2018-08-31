Сербский патриарх просит Варфоломея не давать томоса на автокефлию Украине

В своем письме патриарх Сербской православной церкви Ириней, известный своими тесными связями с Московским патриархатом, считает, что такой шаг опасен «расколом» в православном мире.

Патриарх Сербской православной церкви Ириней предостерегает вселенского патриарха Варфоломея от вмешательства в украинские церковные вопросы, как и в македонские и черногорские. В письме Варфоломея Ириней утверждает, что только Русская Церковь имеет каноническое и историческое право на церковную организацию в Украине, пишет «Балканский Обозреватель» в Facebook.

Отрывки из письма Иринея обнародовало греческое религиозное агентство «Romfea» и распространили другие СМИ.

СЕРБСЬКІЙ ПАТРІАРХ ПРОСИТЬ НЕ НАДАВАТИ УКРАЇНІ ТОМОСПатріарх Сербської православної церкви Іриней надіслав Вселенському… Опубліковано Балканський оглядач Четвер, 30 серпня 2018 р.

В качестве причины для отправки этого письма сербский патриарх называет «заботу СПЦ о единстве Православной Церкви» после вмешательства Вселенского патриархата в Украине с возможным предоставлением томоса – автокефалии – местной церкви.

Ириней заявляет, что «ересь этнофилетизма» является одним из главнейших зол современного православия.

По его мнению, вселенский патриархат, вмешиваясь в дела церкви в Украине «против воли Русской православной церкви», движется к введению новых параметров и «пагубной деятельности» в православии – и такие же планы есть и для «Македонской православной церкви».

Предоставления автокефалии церкви в Украине сербский патриарх описывает как «очень рискованный, даже катастрофический» акт для единства Святого Православия, а УПЦ КП называет раскольниками.

Такое решение, по мнению автора письма, будет означать еще и небратскую позицию по отношению к Русской Церкви.

Ириней приравнивает «лидеров раскола в Черногории и Украины» и считает, что, как и в Македонии, «ситуация в Черногории связана с Украиной».

Македонские СМИ пишут, что «сербский Патриарх своим скандальным письмом себя поставил на место судьи Вселенского Патриарха».

На 31 августа запланирован визит патриарха РПЦ Кирилла в Стамбул. Он запланировал встречу с Варфоломеем и «компетентными органами Матери-Церкви по вопросам, представляющим взаимный интерес».

На 1-3 сентября во Вселенской Патриархии уже запланирован Синакс (Synaxis) – собрание всех епископов этой Церкви. Накануне Синакса состоится очередное заседание Священного Синода Патриархата.

По мнению некоторых религиозных аналитиков, на Синоде и Синаксе будут рассматривать и «украинский вопрос», т.н. вопрос томоса – предоставление автокефалии Церкви в Украине.

«Балканский Обозреватель»