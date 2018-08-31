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Новости

Произошел взрыв на оборонном заводе в Нижегородской области России

Пресс-служба ФПК завод им. Свердлова
31 августа 2018

В результате «хлопка» в цеху погибли три человека, еще трое получили травмы. Трое сотрудников предприятия числятся пропавшими без вести.

В России на оборонном заводе имени Свердлова в Нижегородской области произошел взрыв, в цехе по производству мин. Об этом сообщили в пресс-службе российского предприятия.

По первым данным собеседника РИА «Новости», погибли два человека, еще трое пострадали, передает «РБК».

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«Точно известно, что три человека погибли, еще столько же госпитализированы. Судьба еще троих остается неизвестной, видимо, они остаются под завалами», – уточнил позже собеседник РИА «Новости».

Источник «Интерфакса» в службе скорой помощи подтвердил данные о жертвах.

После взрыва на заводе начался пожар, который тушат по повышенному, третьему номеру сложности. Площадь возгорания – 100 кв. м.

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В пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области на вопрос «РБК» о взрыве на заводе сказали, что пока не располагают информацией.

Подробности уточняются.

Пресс-служба ФПК завод им. Свердлова

Tags: взрыв, ВПК, Россия

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