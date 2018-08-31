Произошел взрыв на оборонном заводе в Нижегородской области России

В результате «хлопка» в цеху погибли три человека, еще трое получили травмы. Трое сотрудников предприятия числятся пропавшими без вести.

В России на оборонном заводе имени Свердлова в Нижегородской области произошел взрыв, в цехе по производству мин. Об этом сообщили в пресс-службе российского предприятия.

По первым данным собеседника РИА «Новости», погибли два человека, еще трое пострадали, передает «РБК».

«Точно известно, что три человека погибли, еще столько же госпитализированы. Судьба еще троих остается неизвестной, видимо, они остаются под завалами», – уточнил позже собеседник РИА «Новости».

Источник «Интерфакса» в службе скорой помощи подтвердил данные о жертвах.

После взрыва на заводе начался пожар, который тушат по повышенному, третьему номеру сложности. Площадь возгорания – 100 кв. м.

В пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области на вопрос «РБК» о взрыве на заводе сказали, что пока не располагают информацией.

Подробности уточняются.

Пресс-служба ФПК завод им. Свердлова