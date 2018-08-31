Русификация американской политики: кто выиграет «Холодную войну»?

Этот вопрос снова актуален. Ведь в поведении Трампа и его подхалимов из Республиканской партии мы видим начало русификации американской политики.

3 сентября. Сегодня президент Трамп остановил свой кортеж на Манхэттене, выскочил из лимузина и на Пятой авеню застрелил человека, который выкрикивал анти-трамповские лозунги. Стрельбу зафиксировали журналисты из Белого дома, десятки очевидцев – на свои мобильные телефоны, а также камеры видеонаблюдения, расположенные поблизости, пишет на страницах «The New York Times» американский журналист, трехкратный лауреат Пулитцеровской премии Томас Фридман, перевод подготовлен изданием «Новое Время». И когда спикера Палаты представителей США Пола Райана спросили его прокомментировать ситуацию, он сказал: «Нам недостаточно информации, доступной на данный момент».

Лидер большинства в Сенате Митч Макконнелл, поджав губы сказал, что он «не будет комментировать перипетии жизни президента». Председатель комитета по разведке Девин Нунес сказал, что у него уже есть информация, указывающая, что человек, которого Трамп застрелил, «работал на фонд семьи Клинтон и, возможно, был родственником бывшей помощницы Хиллари Клинтон Хумы Абедин».

На Fox News стрельбу Трампа вовсе не показали. Вместо этого там сфокусировались на убийстве женщины из Айовы, которое совершил нелегальный иммигрант. Единственное упоминание Fox News о том, что на Пятой авеню президент застрелил человека, было следующим: «сегодня умер житель Нью-Йорка, который натолкнулся прямо на пулю, выпущенную президентом».

Сенатор Линдси Грэм язвительно отметил, что «Трамп стреляет так же хорошо, как и бьет». И, конечно, из-за этого инцидента сенатор Южной Каролины не отменит предстоящую партию в гольф с президентом в Бедминстере, штат Нью-Джерси.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила журналистам, что, когда происходила стрельба, она смотрела в другую сторону, поэтому ей нечего комментировать, добавив: «У меня не было возможности обсудить это с президентом. Я вернусь к вам, если у будут изменения. Но президент неоднократно заявлял, что может безнаказанно застрелить кого-то на Пятой авеню. Так что он просто выполняет предвыборные обещания. Он не сделал ничего плохого: его не в чем обвинять. И хотя я ничего не комментирую, и президент ничего не комментирует, мы детально прокомментировали инцидент».

Однако, через несколько часов президент написал в Twitter: «На самом деле, некоторые люди говорят, что человек, который стрелял, очень похож на Барака Обаму. И это не я такое говорю – некоторые люди. Также выстрел мог совершить кто-то, весом в 400 фунтов. Как говорил Руди: «Правда не является правдой, пока я так не скажу».

Джерри Фалуэлл младший, протестантский пастор, объявил, что во время вечерней службы он будет молится, чтобы президент не сильно переживал по повод того, что ему пришлось застрелить человека на Пятой авеню. Фалуэлл добавил: «Этого никогда бы не случилось, если бы Джефф Сешнс хорошо выполнял свою работу».

День закончит министр образования Бетси Девос, заявив, что тот факт, что президент может кого-то расстрелять на Пятой авеню среди бела дня, «снова доказывает, почему нам нужно вооружить всех наших учителей».

И знаете, что было самого сложного в написании этого текста? Волнение от того, что читатели могут не понять, что эта история – выдуманная.

Ведь теперь мы все знаем, что Трамп был прав, когда говорил, что может застрелить кого-то на Пятой авеню, а сторонники только окажут ему поддержку. На данный момент мы уже много раз видели, как ему удавалось избежать наказания. Партия или ближайшее окружение Трампа не станет его ограничивать – особенного после того, как умер Джон Маккейн. Так что поберегите силы. Трампа можно усмирить, только если его партия потеряет Палату представителей или Сенат. Учтите, что именно об этом и пойдет речь на голосовании во время промежуточных выборах в Конгресс.

И для тех, кто голосовал за Трампа в 2016 году, – умеренных республиканцев, независимых политиков, белых женщин, которые живут в пригороде – но собираются голосовать против кандидатов от Республиканской партии в Палату представителей и Сенат в ноябре, чтобы ограничить президента и продемонстрировать свое неодобрение по поводу неспособности республиканских законодателей выступать в качестве независимой ветви власти, позвольте мне описать ставки иначе.

Как мы все знаем, Америка выиграла «холодную войну». Американские ценности и экономическая система оказались выше российских. Но в перспективе промежуточных выборов 2018 года на карту поставлено, кто выиграет после «холодной войны».

Да, этот вопрос снова актуален. Ведь то, что мы видим в поведении Трампа и его подхалимов из Республиканской партии – это начало русификации американской политики. Владимир Путин все еще может победить в мире после «холодной войны».

В разгаре «холодной войны», как подчеркивает Марина Горбис, исполнительный директор «Института будущего» и иммигрант из СССР, американцы серьезно восприняли идею о том, что они должны стать «контрастом» для россиян.

Поскольку Советы утверждали, что построили рай для рабочих, важно, чтобы у американцев были сильные профсоюзы, средний класс, меньше уравниловки и адекватная система социальной защиты. У СССР не было верховенства права. Так что у американцев этот принцип должен был работать лучше, чем в любой другой стране.

«Я приехала сюда из России в 1975-м году, – добавила Горбис, – и я почувствовала, как замечательно, что в этом обществе были законы, нормы и принципы: и люди их соблюдали. То, что люди на самом деле платили налоги, было для меня удивительным». Горбис рассказывала, что выросла в России и «там такого не было; если там и были законы, то всегда был способ, как их обойти».

И хотя «холодная война» закончилась не так давно, Трамп настаивает на том, чтобы приблизить Америку к России Путина не только геополитически, но и политически. И это при том, что спецслужбы США и крупнейшие американские интернет-компании неоднократно подтверждали, что Россия вмешивалась в выборы 2016 года (и продолжает вмешиваться).

Трамп все еще отказывается показать нам свои налоговые декларации, что означает только одно: он что-то скрывает. Начальник его избирательного штаба Пол Манафорт, пытавшийся сохранить власть марионетке Путина в Украине, осужден за уклонение от уплаты налогов. Юрист Трампа Майкл Коэн – еще один признанный налоговой мошенник.

И оба первых республиканца в Палате представителей, которые поддерживали Трампа в 2016 году, – Дункан Хантер и Крис Коллинз, обвиняются в коррупции. Они едва ли не первые правительственные чиновники, которых арестовывают за подобное; а ведь у демократов нет иммунитета от примерки наручников.

«Русификация Америки под руководством Трампа заключается не только в сговорах, коррупции и отмывании денег, – считает Горбис. – Речь идет о его поведении». Бестактность, упрощенные лозунги, напоминающие советскую риторику, использование таких терминов, как «враг народа», и его настойчивое стремление сделать так, чтобы личная преданность была выше верности Конституции или институтам.

Может быть, поэтому Трамп и Путин понимают и ценят друг друга – и поэтому многим россиянам нравится Трамп. Они говорят: «Он такой же, как мы: не лучше и не хуже».

Существуют и другие параллели между трампизмом и путинизмом: они ставят нефть, газ и горную промышленность выше науки и технологией; прославляют расистские, христианские и националистические ценности; сковывают полномочия законодательной власти: нынешний Конгресс, в котором большинство – у республиканцев, ведет себя также, как штампующая законы российская Дума. Хуже того, эта русификация политики распространяется также на Филиппины, Турцию, Венгрию, Польшу и, возможно, в ближайшее время, на Бразилию.

Еще несколько лет этой русификации Америки – и гнилье будет повсюду. Россия победит в период после «холодной войны»: и тогда вымышленная история, с которой началась эта колонка, станет реальной. Помните об этом, когда будете голосовать на выборах.

Томас Фридман, «The New York Times»