России тестируют новые способы блокировки Telegram

Как известно «Роскомнадзор» столкнулся с серьезными проблемами при попытке заблокировать Telegram, поэтому сейчас тестируется новая технология блокировки информационных ресурсов.

Россия тестирует новую технологию для эффективной блокировки мессенджера Telegram и других попавших под запрет ресурсов. Об этом сообщает московский офис агентства «Reuters» со ссылкой на документ, копия которого имеется в распоряжении агентства.

Тестированием занимается комиссия, в состав которой входят представители ФСБ, Роскомнадзора и Министерства связи России. Лабораторные испытания новых систем анализа и фильтрации трафика проходят с 6 августа.

Антон Пинчук, совладелец НТЦ Протей, который производит системы фильтрации трафика, подтвердил факт испытаний, но сказал, что его компания отказалась от участия. «Задача была поставлена масштабная, а сроки для подготовки совсем небольшие. В рамках испытаний на сети Ростелекома от DPI хотели распознавания и возможности блокировки практически всех известных сетевых протоколов на канале более чем в 1 Тбит/с. Наша DPI успешно работает на сетях многих операторов связи, но под более конкретные задачи», — сообщил Пинчук.

По словам предпринимателя, конкретных коммерческих предложений от Роскомнадзора в отношении лучшей по итогам тестирования DPI не озвучивалось, но «идея ведомства состоит в том, чтобы найти эффективное решение для анализа, фильтрации и блокировки, которым можно было бы оснастить сети операторов по всей стране». Ранее замглавы Минсвязи России Алексей Волин признал невозможной полную блокировку Telegram, как и любых других ресурсов в интернете, и назвал это «данностью, с которой надо жить».

Напомним, в апреле 2018 года Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке Telegram в России в связи с отказом предоставить ключи для дешифровки сообщений пользователей. С того времени мессенджер в России официально блокируют. Это привело к нарушениям в работе банков, онлайн-магазинов, соцсетей и других сервисов.

На этой неделе Telegram сообщил, что согласен передавать некоторые данные пользователей правоохранителям (IP-адрес и номер телефона) по запросу суда, однако это не касается запросов российских спецслужб.

«Reuters»