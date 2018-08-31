ЕС призывает Россию немедленно освободить политузника Сенцова

Украинская сторона располагает сведениями о серьезном ухудшение здоровья Сенцова, Блуха и других политузников Кремля. В заявление ЕС, так же, осуждается нарушение российской стороной мандата мониторинговой миссии ОБСЕ на оккупированной части Донбасса в Украине.

Представительство Евросоюза в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) призвало Россию немедленно освободить украинского политзаключенного Олега Сенцова. Об этом говорится в заявлении представительства в Twitter.

«Призываем Россию немедленно и безоговорочно освободить украинского режиссера Олега Сенцова, который голодает более 100 дней», – подчеркнули в ЕС.

At @OSCE Permanent Council @EU calls on #Russia to immediately and unconditionally release Ukrainian film director Oleg #Sentsov, on hunger strike for more than 100 days in protest against incarceration of Ukrainian political prisoners by Russia — EU at OSCE (@EUOSCE) August 30, 2018

Также в представительстве Евросоюза осудили нарушения российской стороной мандата мониторинговой миссии в Украине.

Ранее вице-спикер ВР Ирина Геращенко получила информацию об ухудшении состояния здоровья Владимира Балуха, Олега Сенцова и других политзаключенных Кремля. Об этом она написала в Facebook после встречи с омбудсменом Людмилой Денисовой.

«Есть тревожная информация об ухудшении состояния здоровья Владимира Балуха, Олега Сенцова, других», – написала Геращенко.

З омбудвумен людмила денисова обговорили ситуацію з заручниками і політв‘язнями. Маємо тривожну інформацію про… Опубліковано Iryna Gerashchenko Четвер, 30 серпня 2018 р.

Она отметила, что пока Украина не получила ни одного ответа на все предложения к РФ относительно обмена осужденных граждан России на заключенных украинцев – ни в рамках гуманитарной подгруппы в Минске, ни через МИД или институт омбудсменов.

По словам Геращенко, также обсудили проблему украинских рыбаков, находящихся в оккупированном Крыму, и осужденных приговорами украинских судов до февраля 2014 года, отбывающих наказание на оккупированных территориях и мечтающих о перемещении на территорию, подконтрольную украинской власти.

«Эти граждане, осужденные за преступления, также украинские граждане. Украинская сторона готова способствовать их перемещению, офис уполномоченного готов этим заниматься (имея соответствующие обращения от семей и от самих осужденных). Уже 4 раза в рамках минской группы я передавала представителям ОБСЕ эту информацию и соответствующие контакты офиса, но нет подвижек и в этом вопросе из-за искусственных преград со стороны ОРДЛО», – написала вице-спикер ВР.

Она убеждена, что «пока Москва не даст отмашки – не будет никаких продвижений в вопросе освобождения заложников или поиска пропавших».

Как сообщалось, Олег Сенцов, задержанный еще в мае 2014 года, 14 мая 2018 года объявил голодовку с требованием отпустить всех украинских политзаключенных.

Он голодает уже 110 дней.

В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил его к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в подготовке теракта.

Сенцова удерживают в российской колонии «Белый медведь» за полярным кругом в Ямало-Ненецком автономном округе РФ.

В июне этого года уполномоченному Верховной Рады по правам человека Людмиле Денисовой несколько раз отказали во встрече с Сенцовым.

15 августа Комиссия по вопросам помилования в Ямало-Ненецком автономном округе отклонила два ходатайства о помиловании Сенцова.

В Кремле продолжают настаивать, что Сенцов должен просить о помиловании сам.

«Украинско-Российское обозрение»