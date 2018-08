ЕС призывает Россию немедленно освободить политузника Сенцова

Украинская сторона располагает сведениями о серьезном ухудшение здоровья Сенцова, Блуха и других политузников Кремля. В заявление ЕС, так же, осуждается нарушение российской стороной мандата мониторинговой миссии ОБСЕ на оккупированной части Донбасса в Украине.

Представительство Евросоюза в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) призвало Россию немедленно освободить украинского политзаключенного Олега Сенцова. Об этом говорится в заявлении представительства в Twitter.

«Призываем Россию немедленно и безоговорочно освободить украинского режиссера Олега Сенцова, который голодает более 100 дней», – подчеркнули в ЕС.

At @OSCE Permanent Council @EU calls on #Russia to immediately and unconditionally release Ukrainian film director Oleg #Sentsov, on hunger strike for more than 100 days in protest against incarceration of Ukrainian political prisoners by Russia

