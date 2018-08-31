Российские медиадиверсанты готовятся взрывать Украину, – Муждабаев

Для меня тема дня – вовсе не смерть Кобзона, это его личное дело. Хотя умереть «героем ДНР» – это, конечно, надо суметь. Он сумел, да и черт с ним, это его выбор.

Гораздо актуальнее то, что происходит в украинском медиапространстве и социальных сетях. СБУ задержала группу троллей, работавших на спецслужбы РФ. Молодцы, так держать и дальше. Надеюсь, что не последнюю. Обо всем этом – в свежем видеоблоге журналиста Айдера Муждабаева.

А тем временем российские агенты в открытую захватывают СМИ в Украине. И если это любым, желательно законным способом не предотвратить, нашу страну ждёт смертельная битва на медиафронте. Надеюсь, что СБУ, президент, другие политики это понимают и примут решительные меры.

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Иначе – настоящая война внутри страны, новые попытки «референдумов», как минимум, в 8 областях, если президентом останется или станет тот, кто не устраивает Москву. Об этом – в моем свежем видеоролике.

Айдер Муждабаев, YouTube