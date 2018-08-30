Янукович потребовал отстранить от дела по госизмене госзащитников

Экс-президент Украины Янукович, обвиняемый в госизмене обратился с исковым требованием, в котором просит признать незаконным назначение по его делу государственных адвокатов.

Бывший президент Виктор Янукович просит Окружной административный суд Киева признать незаконным назначение ему государственных адвокатов.Об этом сообщила пресс-служба Окружного административного суда Киева.

«Истец просит суд признать противоправными действия Регионального центра при назначении Виктора Овсянникова и Юрия Рябовола для предоставления Виктору Януковичу бесплатной вторичной правовой помощи и предоставления адвокатам указаний по действиям в пределах поручений», – сказано в сообщении.

Янукович просит суд признать противоправными и отменить упомянутые поручения, а также обязать Региональный центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи не назначать для него адвокатов без личного обращения и/или согласования с ним.

Кроме того, в суд поступило заявление от представителя Януковича, в котором он просит остановить в полном объеме действие поручений Центра по назначению Овсянникова и Рябовола для защиты Януковича, запретить привлекать и выдавать доверенности адвокатам для осуществления действий в интересах Януковича, запретить Овсянникову, Рябоволу или другим адвокатам совершать юридически значимые действия от имени Януковича.

В настоящее время суд решает вопрос об обеспечении иска.

Напомним, Киевская местная прокуратура №5 по материалам Оболонского управления полиции Киева зарегистрировала уголовное производство на адвокатов Януковича, которые препятствовали государственному адвокату Рябоволу принимать участие в заседании суда.

16 августа в ходе дебатов по делу о госизмене бывшего президента Украины Виктора Януковича прокуратура попросила суд приговорить обвиняемого к 15 годам лишения свободы. Суд намерен продолжить дебаты по делу Януковича 13 сентября.

Окружной административный суда Киева