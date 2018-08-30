Певец и партийный функционер «Единой России» Кобзон скончался в Москве в возрасте 80 лет. Он известен в Украине своей поддержкой кремлевской агрессивной политики, приветствовал оккупацию Крыма и поддерживал войну на Донбассе.

Российский певец и функционер партии «Единая Россия» Иосиф Кобзон умер 30 августа в возрасте 80 лет. О смерти сообщили родственники артиста, передает «Говорит Москва».

В 2005 году у Кобзона диагностировали рак.

Летом 2018 года его состояние резко ухудшилось. В июле в стабильно тяжелом состоянии он попал в реанимацию одной из московских больниц.

Кобзон родился на территории Украины в городе Часов Яр, позже жил в Днепропетровске.

В конце 1950-х годов он начал выступать на эстраде в Москве и впоследствии стал одним из самых популярных певцов в СССР. Кобзон был удостоен званий заслуженного артиста Чечено-Ингушской АССР (1964), народного артиста Дагестанской АССР (1974), народного артиста РСФСР (1980), народного артиста СССР (1987). Был лауреатом Государственной премии СССР (1984).

С 1989 по 1992 год Иосиф Кобзон также был народным депутатом СССР, в 1997 года был впервые избран депутатом Государственной Думы РФ, был заместителем председателя Комитета Государственной Думы третьего созыва по культуре и туризму. С 2003 по 2007 год являлся председателем Комитета по культуре Госдумы.

В 2014 году поддержал вторжение России на территорию Украины и создание в Донецке и Луганске марионеточных оккупационных администраций. В октябре 2014 года Кобзон незаконно пересек границу Украины и выступил для боевиков группировки «ДНР», признанной в Украине террористической. Тогда он даже спел дуэтом с главарем группировки Александром Захарченко. После этого ему был запрещен въезд в Украину.

«Говорит Москва»