Активисты «КрымSOS» требуют от России найти пропавших крымчан

Под российским посольством в Киеве активисты «КрымSOS» требуют найти пропавших без вести крымчан. Речь идет о почти полусотне пропавших жителей оккупированного полуострова.

Под посольством России в Киеве 30 августа в рамках информационной кампании «FIND&FREE» прошла акция «Маяк – Ожидание». Как отмечает «Крым.Реалии», это уже 26-я ежемесячная акция общественной организации «КрымSOS», направленная на поиск пропавших и освобождение задержанных людей в Крыму.

После аннексии Крыма на территории полуострова участились случаи похищения людей, преимущественно из числа крымских татар. При этом в крымском управлении Следкома России утверждают, что «массовых исчезновений крымских татар на полуострове нет».

LIVE! Акция под посольством РФ в Киеве — «Маяк — Ожидание». Это уже 26 акция, посвящённая жертвам насильственных исчезновений в оккупированном Крыму.30 августа — Всемирный День жертв насильственных исчезновений Опубліковано Крым Реалии Четвер, 30 серпня 2018 р.

По данным активистов, с момента аннексии Крыма Россией пропали 44 крымчанина, 16 – до сих пор считаются пропавшими без вести, 6 – были найдены мертвыми, еще двое – находятся в местах лишения свободы.

«Крым.Реалии»