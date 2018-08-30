Путин отдает Крым на разграбление своим «врягам», – Портников

Отставки крымских силовиков и их замена назначенцами из соседней России – явный сигнал начала новой политической эпохи в истории оккупированного полуострова. Сама оккупация Крыма была осуществлена Кремлем по модели опоры на коллаборационистскую политическую и предпринимательскую элиту захваченной территории.

Решение о «присоединении» к соседней стране «принимал» парламент, избранный еще до аннексии полуострова. На всех ведущих должностях на полуострове остались те, кто на протяжении десятилетий контролировал политическую ситуацию и был связан с различными криминальными и околокриминальными группировками, пишет на страницах «Крым.Релии» Виталий Портников.

Можно даже сказать, что по сравнению с предыдущей эпохой – временем Виктора Януковича – позиции этих людей даже усилились, так как совместными российскими и крымскими усилиями из власти и бизнеса были выдавлены представители курировавших Крым при бывшем украинском президенте донецких кланов. «Макеевские» ушли, а «кремлевские» не пришли.

Крым превратился в настоящее «государство в государстве», вотчину собственных кланов – не случайно его новый правитель Сергей Аксенов с таким восторгом отзывался о деятельности главы Чечни Рамзана Кадырова, чей режим стал символом такого «государства в государстве», доказательством возможности полной независимости от Кремля за российские же деньги.

Но вот только Крым – не Чечня, в которой Кадыров поддерживает стабильность собственного управления после двух кровопролитных войн на Кавказе и мало кто понимает, что ожидает Россию в случае краха этой стабильности. Крым – даже не Дагестан, куда Кремль только недавно осмелился отправить первого в истории этой кавказской республики «варяга», понемногу зачищающего местную криминализированную «элиту». Крым – это территория, которую Москва сможет при желании проконтролировать и без местной помощи.

Присутствие крымчан на руководящих должностях в Крыму было необходимо даже не с точки зрения обеспечения стабильности на полуострове после оккупации, а для банальной пропаганды – показать, что это сами жители Крыма устроили «крымскую весну», сами взяли власть в свои руки, сами защищались от «бандеровцев» и сами присоединились к России.

Но после оккупации Крыма прошло уже четыре года, мало кого в мире и в самой России интересует эта пропаганда. Полуостров – как, впрочем, и сама Россия – по-прежнему под санкциями. Крымская тема понемногу исчезает из российского информационного пространства. Граждан теперь интересуют пенсии, а не Крым. А Путина, все очевидней, интересует настоящий контроль над территорией полуострова, а не интересы и аппетиты Аксенова или Константинова.

Поэтому коллаборационистской элите Крыма, вероятно, скоро придется серьезно потесниться или вообще уйти «с пляжа» – это и должны обеспечить новые путинские силовики, отправленные на полуостров. Кого-то снимут, кого-то арестуют, кого-то посадят.

Впрочем, главным фигурантам «крымской весны», похоже, посадка не грозит – зачем же портить миф? Их, наверное, ожидают либо почетная отставка, либо не менее почетные похороны. А что именно – это уже решит Путин.

Виталий Портников, «Крым.Релии»