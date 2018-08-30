Мир между Украиной и Россией не будет, – Портников

Пока Россия не согласится с правом Украинского государства и народа на самостоятельное существование, мира между двумя странами не будет. Не стоит питать иллюзий на этот счет…

Наблюдатели в Украине и на Западе в очередной раз обсуждают перспективы достигнутого на Донбассе перемирия. Как долго оно продержится? Почему нарушается буквально с первых минут после своего вступления в силу? Кого сочтут ответственным за то, что с перемирием опять не получилось? Об этом пишет на страницах «Espreso.TV» Виталий Портников.

Все это, конечно, важно – в особенности если задуматься о судьбах украинских военнослужащих и людей, которые живут на линии разграничения. Но все же самое главное, что нужно знать о перемирии – это то, что оно не мир, а возможность продолжать боевые действия и готовиться к новой войне.

Специалисты по истории Ближнего Востока хорошо знают, что арабские страны последовательно заключают с Израилем не мирные договора, а соглашения о перемирии. То есть для самого еврейского государства это может быть и мир, а для его арабских соседей – именно перемирие. Подбираются специальные слова в арабских версиях документов, тщательно прописываются термины.

Все для того, чтобы дать самим себе возможность в удобный момент свернуть с дороги мира в тупик войны и не ощущать никакой ответственности за нарушение договорённостей. Потому что это было только перемирие, которое не сняло нашей основной претензии к вам. А наша основная претензия к вам состоит в том, что вы вообще существуете.

Украина столкнулась с аналогичным отношениям к войне и миру со стороны России. Основная претензия России к нам состоит как раз в том, что мы вообще существуем.

И пока Российское государство и – шире – русский народ – не согласится не для показухи, не для международного сообщества а внутри себя с правом Украинского государства и народа на самостоятельное существование, с нами будут заключать только перемирия.

Виталий Портников, «Espreso.TV»