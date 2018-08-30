Большие маневры Кремля за Уралом. Кого собираются пугать Путин и Шойгу

Раз в полгода Кремль поражает мир «чем-нибудь военным». Потому что ничем другим поразить не может. Вот и сейчас проводят масштабные учения «Восток-2018».
В марте президент РФ поведал о невиданных ядерных ракетах, которые обеспечат сдерживание на десятилетия вперед: то есть, в настоящее время обеспечивают военное превосходство над США. Теперь настал черед сил общего назначения. Глава военного ведомства РФ Сергей Шойгу на днях сообщил, что в начинающихся маневрах «Восток-2018» будет задействовано около 300 тысяч военнослужащих, пишет в своем блоге на страницах «Ежедневного Журнала» Александр Гольц.
«Учение в чем-то повторяет «Запад-81», но в чем-то, пожалуй, еще масштабнее. Более 1000 летательных аппаратов, почти 300 тысяч военнослужащих на почти всех полигонах Центрального и Восточного военных округов, естественно, Тихоокеанский и Северный флот, полностью задействованы Воздушно-десантные войска.
Представьте себе, что одновременно в движении, в работе находятся 36 тыс. единиц военной техники – это танки, бронетранспортеры, боевые машины пехоты, и все это, естественно, проверяется в условиях максимально приближенных к боевым», – сказал глава военного ведомства РФ. Активная фаза маневров, в которых будут участвовать китайские и монгольские войска, пройдут 11-15 сентября.
Сейчас же территория азиатской части России охвачена так называемой внезапной проверкой, регулярно объявляемой Верховным главнокомандующим РФ в преддверии ежегодных стратегических маневров, которые проводятся по очереди в каждом из четырех военных округов. Эти внезапные проверки позволяют сосредоточить войска накануне маневров.
И, если проходившие в прошлом году учения «Запад-2017» с предшествовавшей им внезапной проверкой вызвали немалое волнение у российских соседей, – ну не дай бог Кремль в своем стиле затеет очередную авантюру, например, оккупирует Беларусь, – то теперь никому нет нужды волноваться. В силу географии, любые масштабные военные учения на Востоке страны предполагают репетицию войны с Китаем.
Однако теперь военные из Поднебесной в едином строю с россиянами будут отрабатывать боевые задачи. Из всех возможных сценариев остается отработка действий в случае полномасштабного военного конфликта на Корейском полуострове или отражение американо-японского десанта на Дальнем Востоке и в Приморье. Можно предположить, что у «Востока-2018», как и у «Востока-2014», не будет единого сценария, а войска будут отрабатывать эпизоды, не связанные друг с другом. Это подтверждается сообщениями, что маневры будут состоять из 16 отдельных учений.
И самая большая тайна маневров заключается в том, зачем проводить столь масштабные маневры на Востоке РФ? Ведь, если верить Шойгу, в учениях примет участие треть всех военнослужащих РФ, что больше всей численности сухопутных войск. Можно предположить, что это – совокупная численность Восточного и Центрального военных округов, Воздушно-десантных войск и Северного флота. Цифра в 36 тыс. единиц военной техники потрясает своей несуразность.
В Восточном военном округе – одна танковая дивизия и 10 механизированных бригад (это никак не больше 2-3 тыс. танков, бронетранспортеров и боевых машин пехоты). В Центральном – и того меньше, одна танковая дивизия и семь бригад (еще около 2000 единиц техники). Допустим, что в зачет пошли все автомобили – еще, в лучшем случае, где-то 8-10 тыс.
Откуда же взялись немыслимые 36 тысяч? Попытка перебросить такое количество военной техники из европейской части России (сомневаюсь, что в распоряжении Минобороны РФ вообще есть такое количество исправных вооружений) на многие недели заблокировала бы все транспортные коммуникации, связывающие центр страны с ее востоком.
Тайны учений «Восток-2018» открываются очень просто. Именно в этом случае военное ведомство может безудержно хвастать и так же безудержно врать. Масштабы военных учений в Европе ограничены положениями Венского документа (в заранее объявленных учениях – не более 9 тысяч военнослужащих). К тому же, следует приглашать иностранных наблюдателей.
На востоке же российским Мюнхгаузенам в лампасах есть, где развернуться. Можно указывать любые, самые немыслимые цифры, которые должны продемонстрировать военную мощь РФ – за руку никто не схватит. Но, если названа гигантская цифра участников маневров, тут же нужно адекватное ей количество военной техники. Одна ложь тянет за собой другую.
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На самом деле, скорее всего, реально участвовать в маневрах будут 30-40 тысяч военнослужащих (и это очень много). Остальные получат приказ выдвинуться на свои собственные полигоны и провести итоговые стрельбы. Казалось бы, что с того, что министр обороны РФ сообщает главному начальнику страны дутые цифры – пусть потешится. Однако есть опасность, что Путин всерьез поверит, что в случае необходимости может двинуть на восток 300-тысячное войско.
Александр Гольц, «Ежедневный Журнал»