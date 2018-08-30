США призывают Украину к реформам рынка газа для населения

Комиссия по безопасности и сотрудничеству в Европе считает, что украинский рынок поставок газа населению «до сих пор охвачен систематической коррупцией, источником которой являются посредники, контролируемые Дмитрием Фирташем».

Представители государственных органов призывают украинскую власть как можно быстрее реформировать рынок поставок газа населению. Об этом говорится в письме Комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе в адрес президента Петра Порошенко и премьер-министра Владимира Гройсмана, которое есть в распоряжении «Экономической Правды».

«Призываю вас завершить экономические и рыночные реформы, которые вы обязались провести после принятия в апреля 2015 года года Закона Украины «О рынке природного газа». Украина сделала важные шаги в направлении реформирования экономики, антикоррупционной системы и сегментов внутреннего энергетического рынка. Однако, несмотря на эти достижения, важные реформы остаются незавершенными», – говорится в письме.

По мнению Комиссии, украинский рынок поставок газа населению «до сих пор охвачен систематической коррупцией, источником которой являются посредники, контролируемые Дмитрием Фирташем».

Устранение этих посредников с рынка увеличило бы прозрачность и подотчетность и приблизило бы Украину к свободному рынку, говорится в обращении.

«Актуальность этих реформ усиливается угрозой энергетической безопасности Украины и политической стабильности Европы со стороны «Северного потока – 2». Президент Трамп сделал противодействие строительству «Северного потока – 2″ приоритетным направлением. Но Соединенные Штаты не могут этого сделать без активной партнерской поддержки Украины», – говорится в заявлении.

«Завершив реформы, Украина сможет привлечь больше иностранных инвестиций и сохранить за собой роль государства-транзитера энергоресурсов», – считают в Комиссии.

Комиссия по безопасности и сотрудничеству в Европе, также известная как Хельсинкская комиссия США, является независимым учреждением Соединенных Штатов, которая была основана Конгрессом в 1975 году для мониторинга выполнения Хельсинских соглашений и других обязательств в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

В Комиссию входят девять членов Палаты представителей, девять членов Сената и по одному представителю от Государственного департамента, Министерства обороны и Министерства торговли.

Председателем и сопредседателем комиссии являются члены Палаты представителей и Сената, которые меняются каждые два года с созывом Конгресса.

«Экономическая Правда»