Асеев оговорил себя под пытками, – Геращенко

Асеев удерживаемый в ОРДЛО дал показания против самого себя. Вице-спикер Верховной Рады Геращенко уверена, что журналист сделал это под пытками.

Украинский журналист и публицист Станислав Асеев, которого удерживают в ОРДЛО, дал показания против себя под пытками. Такое мнение выразила представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко на пресс-конференции в Киеве, сообщает «Интерфакс-Украина».

«Для меня очевидно, что так называемые признания были выбиты под давлением, под пытками», – заявила она.

Геращенко настаивает на том, чтобы координатор от СММ ОБСЕ Тони Фриш во время своего визита в начале сентября обязательно посетил Асеева.

«Более того, по нашей информации, которую ни разу не подтвердили так называемые представители ОРДО, он, Асеев находится не в тюрьме. Он находится в созданных ими концлагерях на бывшем заводе «Изоляция» в Донецке», – сказала Геращенко.

Как сообщалось, 17 августа телеканал «Россия-24» показал программу, в которой пленный журналист Станислав Асеев якобы подтверждает, что работал на украинскую разведку. Боевики впервые показали Асеева с момента задержания.

Станислав Асеев, который писал под псевдонимом Станислав Васин, исчез в начале июня 2017 года на оккупированной территории. Позднее стало известно, что его взяли в плен боевики, обвинив в шпионаже на украинскую армию.

Национальный союз журналистов Украины призвал ОБСЕ к поискам пропавшего в ОРДО журналиста Васина.

Асеев родился 1 октября 1989 года. С момента оккупации жил в Донецке. Последний раз он выходил на связь 2 июня.

В феврале журналисты Украины и РФ призвали освободить Васина из плена боевиков.

«Интерфакс-Украина»