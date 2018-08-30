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Взгляд

«Как плохо живется в фашистской Украине». Парадоксы российской пропаганды

Роман Цимбалюк, «УНИАН»
30 августа 2018

Россия перенимает украинский опыт в пенсионной реформе, но при этом лепит из самой Украины «фашистское государство». Парадоксы пропаганды разбирает в своих видеоблогах Роман Цимблюк.

«Денег нет, но вы держитесь», почему в России подняли пенсионный возраст. Все это и многое другое – в новом видеоблоге корреспондента «УНИАН» в Москве Романа Цимбалюка.

Украина – не Россия, но Кремль строго следует украинскому примеру.

В тоже время, Россия продолжает лепить из Украины «фашистское государство». Для этого давно не ищут повод, работа перманентная.

На этот раз вся мощь российской пропаганды брошена на увязку лозунга «Слава Украине – Героям Слава» с нацистками преступлениями.
Остаётся только не ясным, почему «Слава Украине» – плохо, а «Слава России» – кричат исключительно «патриоты».

Роман Цимбалюк, «УНИАН»

Tags: пенсии, Роман Цимбалюк, Россия, Украина, фашизм

© Украинско-Российское обозрение

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