Генсек ООН высказал обеспокоенность состоянием здоровья Сенцова

Эксперты ООН призывают российские власти освободить его «без предварительных условий в срочном порядке», так как жизнь Сенцова в неминуемой опасности в результате более чем ста дней голодовки.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обеспокоен состоянием осужденного в России по обвинению в терроризме украинского режиссера Олега Сенцова, который уже 108 дней продолжает голодовку. Об этом на брифинге заявил официальный представитель главы ООН Стефан Дюжаррик.

Вопрос украинского режиссера было частью обсуждений генсека и российской властью.

Напомним, Олег Сенцов отбывает 20-летний тюремный срок в колонии в Лабытнанги в Ямало-Ненецком автономном округе в РФ.

Вместе с еще одним крымчанином Александром Кольченко его задержали в мае 2014 года по обвинению «в организации терактов на полуострове». В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима, тогда как Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.

16 мая стало известно, что Сенцов объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, которые находятся в российских тюрьмах. Он держит ее до сих пор.

Две недели назад эксперты ООН заявили, что жизнь Сенцова в неминуемой опасности и призвали российские власти освободить его «без предварительных условий в срочном порядке».

ООН