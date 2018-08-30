Украина на пути формирования политической нации

Революция Достоинства все-таки дала Украине мощный импульс, и этот импульс нужно использовать для формирования полноценной политической нации.

Многие люди, в том числе мои побратимы – политические узники советского времени – считали, что независимость – это все. Вот будет независимость, остальное получится автоматически. Я, напротив, полагал, что независимость — нулевая отметка фундамента, а дальше нужно строить, строить и строить, пишет на страницах «Нового Времени» председатель Ассоциации еврейских организаций и общин Украины, правозащитник Иосиф Зисельс.

То есть ничего идеалистичного от самого факта независимости я не ожидал. Я ждал, что будет потом, и в меру моих слабых сил старался делать: создавал различные общественные организации, работал над формированием гражданского общества, по крайней мере, в своем секторе. Это еврейские организации и межнациональные, все то, что через 27 лет независимости работает, как сто проектов в разных областях.

И вот сейчас, открывая в Черновицком университете Международную конференцию по языку и культуре и идиш, я говорил, что в отличие от других, всегда полагал, что в советское время нельзя было развивать то, что хотят разные народы – культуру, язык, свою правдивую историю. Этого нужно достичь независимостью, и только потом каждый народ получает такую возможность.

Так же, как и каждое меньшинство получает возможность реализовать себя именно как этническое и религиозное. В нашей области так и происходит. Сегодня многие религиозные национальные общины вышли на невиданный ранее уровень – ни в советское время, ни первые 15-20 лет украинской независимости. Поэтому есть противоречия в самом начале.

Для меня важен тот путь, которым идет и развивается Украина. Он не легкий, не прямой, очень противоречивый. Шаг вперед, два назад. Опять вперед, опять назад.

Тем не менее, я убежден, что вектор выбран правильный – и он направлен на цивилизованную часть мира. Другое дело, что на наших ногах висят огромные оковы – 300 лет колониальной истории, отсутствие государственного опыта. Все эти 300 лет в разное время по-разному государство оставалось безынициативным, государства как такового не было. А чтобы что-то вспоминать и возрождать, нужно, чтобы хотя бы одно поколение прожило в своей стране.

Такой возможности в Украине никогда не было, а сейчас есть. Украинцы уже 27 лет живут в своей стране. Это значит – что бы ни случилось (а я надеюсь, что ничего плохого), уже будет поколение, которому есть, что вспомнить. Что оно жило в своей стране и знает, как ее возрождать, если возникнут какие-то проблемы или сложности.

Другой фактор, который для меня очень важен, является то, что украинцы впервые в своей истории оказались в большинстве в своей стране. Они были большим меньшинством в империи – российской и советской. Сейчас же они 27 лет являются большинством в своей стране, более значимого факта по развитию своей идентичности трудно представить.

И я это знаю на примере Израиля: когда евреи стали большинством в своей стране, это очень мощно начало воздействовать на формирование ее позитивного будущего. Но Израиль – маленькая страна, а Украина – большая. К тому же, Израиль не отягощен таким колониальным опытом, как Украина. Тем не менее, есть много общего.

Но особенно меня радует то, что несмотря на войну, которую Россия развязала против Украины, за последние четыре года я вижу продвижение реформ – большее, чем за предыдущие 20. Возможно, в абсолютном выражении, это и немного. Но раньше не было и такого.

Революция достоинства все-таки что-то дала Украине – и это мощный импульс. Более того, мы можем долго ворчать и ругать борьбу с коррупцией, но то, что происходит последние пару лет, последние двадцать лет не происходило. Если четко посмотреть назад и вперед, то мы можем увидеть, что с учетом своих огромных размеров и ужасного прошлого Украина динамично развивается.

И никто мне не докажет, что можно было двигаться быстрее.

Нас ждет тяжелый долгий путь к экономической независимости и военной самостоятельности, которые помогут избежать любых агрессий, включая российскую.

Поэтому не надо слушать популистов, которые обещают все и сразу. Ничего не будет уже и сразу – будет только долго и тяжело. Но мы же делаем это не только для себя, а и для своих детей, внуков и тех меньшинств, которые проживают в Украине и интегрируются в украинскую политическую нацию.

Посмотрите на социологию. Я сочувствую украинским националистам, но Украина двигается на пути к украинской политической, а не этнической нации. Сегодня так считают около 60% украинцев, и только 20% думают иначе. Политическая нация – это и есть то, что отличает цивилизованный мир от его нецивилизованной части.

Поэтому не надо меня пугать радикалами и националистами. Я не боюсь, потому что вижу – это маргинес нашего общества. А мейнстрим – формирование нормальной европейской страны. Но очень нескоро.

С одной стороны, нам повезло, что мы дожили до этого времени. Ведь есть те, кто погиб в лагерях. Даже наши родители не дожили – их жизнь была намного тяжелее нашей. На их долю припали революции, гражданская война, Голодомор, Холокост, Вторая Мировая, репрессии, чистки и прочее. Нам повезло уже потому, что мы дожили и увидели, что в Украине есть просвет в будущем. Путь, которым она следует так, как может.

Только тяжелый и длинный путь. Он у нас есть, и мы им двигаемся.

Иосиф Зисельс, «Новое Время»