Ходорковский закрывает проект «Центр управления расследования»

После гибели трех российских журналистов в ЦАР Ходорковский принял решение о закрытии проекта «Центр управления расследования», с которым были связны убитые.

Российский оппозиционный деятель Михаил Ходорковский объявил о закрытии издания «Центр управления расследования», журналисты которого были убиты в Центральноафриканской Республике. В заявлении Ходорковского на сайте «МБХ Медиа» говорится, что при подготовке командировки журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко были допущены ошибки.

«Существенной ошибкой при подготовке поездки стал подбор человека на месте (фиксера)», – подчеркнул Ходорковский. Он добавил, что, по его мнению, ответственность «за эту ошибку и в целом за качество подготовки поездки частично лежит на продюсерской группе ЦУРа».

«Это и моя боль. Я дал средства на проект, а, значит, имею отношение к произошедшему», – подчеркнул Ходорковский.

В конце августа издание ФАН, связанное с прокремлевским миллиардером Евгением Пригожиным, опубликовало переписку Джемаля, Радченко и Расторгуева с сотрудниками ЦУРа, в том числе с главредом Андреем Коняхиным. Из переписки следовало, что подготовка к поездке в ЦАР велась хаотично.

Напомним, что погибшие журналисты планировал провести расследование деятельности частной военной компании Вагнера, связанной с Пригожиным.

О смерти журналистов стало известно 31 июля. По одной из версий, их убили с целью ограбления: у них при себе были крупная сумма в долларах и дорогостоящая аппаратура для съемок. Ходорковский считает, что убийство было спланировано.

Журналисты находились в ЦАР по туристическим визам.

«МБХ Медиа»