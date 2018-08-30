Длинные руки украинской артиллерии. О новейших средствах обнаружения противника

Прошедший на День Независимости военный парад еще долго будет обсуждаться в военных и околовоенных кругах. Но мало кто заметил одну из главных новинок…

Все внимание публики было на «стреляющие» и «рычащие» новинки в виде самоходных артиллерийских орудий, танков и прочего. И очень мало кто обратил на совершенно невзрачные машины, шедшие впереди артиллерийских «коробок». Об этом пишет на страницах издания «Деловая Столица» Михаил Жирохов.

А очень зря – именно эти машины гораздо более масштабно и ярко демонстрируют те положительные изменения, которые произошли в нашей армии, а особенно в артиллерии Сухопутных войск.

Начиная примерно с 1960-х гг. мировая тенденция в развитии артиллерии заключается в том, что конструкция собственно самих артиллерийских систем фактически замерла на месте. Повышение эффективности артиллерийского огня пошло по пути развития систем артиллерийской разведки, которые позволяют с большей точностью не только уничтожать цели, но и вести контрбатарейную борьбу.

В эту концепцию вкладывается и насыщение боевых порядков беспилотными аппаратами и самое главное – увеличение количества средств как активного, так и пассивного обнаружения позиций вражеской артиллерии.

И именно на параде были продемонстрированы три системы отечественного производства, которые являются довольно новыми для украинских артиллеристов, и массовое внедрение которых резко повысит возможности нашей и так неплохой артиллерии.

Это – контрбатарейная РЛС 1Л220УК «Зоопарк-3» от запорожской «Искры» и две новинки – от «Львовского государственного завода «ЛОРТА» – автоматизированный звукометрический комплекс артиллерийской разведки 1АР1 «Положення-2» и комплекса автоматизированного управления артиллерийской батареей и дивизионом 1В26-1 «Оболонь-А».

Контрбатарейный радар 1Л220УК на колесном шасси КрАЗ-63221 фактически является модификацией еще советского радара «Зоопарк-2», разработка которого не была завершена в связи с распадом Советского Союза. Запорожские инженеры, взяв за основу основные элементы конструкции, заменили практически все советские и российские элементы на более современные аналоги отечественного и западного производства.

При наличии достаточно большого количества американских противоминных радаров ближнего действия типа Firefinder AN/TPQ-48 и AN/TPQ-49 с дальностью обнаружения до 10 км и мобильных комплексов среднего радиуса действия типа AN/TPQ-36 с дальностью обнаружения до 24 км «Зоопарк-3» по сути является «длинной рукой» артиллеристов и может определять местонахождение вражеских орудий, минометов, реактивных систем залпового огня, а также ракетных комплексов противовоздушной обороны и тактических ракет на гораздо большем расстоянии.

Мало того, комплекс, по сути, универсальный и позволяет контролировать воздушное пространство, фиксируя беспилотники, самолеты и вертолеты противника. Система в этом плане уникальная и крайне нужная на линии противостояния на Донбассе, где оккупационные войска применяют как минимум 9 типов беспилотных аппаратов российского производства (по сути, израильских российской сборки).

Судя по сообщениям СМИ пока этот радар существует в единственном экземпляре, однако в Запорожье уже готовятся производить его серийно.

Также в одном экземпляре существует и другой образец – автоматизированный звукометрический комплекс артиллерийской разведки «Положення-2». Причем интересно, что сам комплекс разрабатывался в свое время по заказу российских военных и еще в феврале 2013 г. формально принят на вооружение ВСУ.

Комплекс уникальный, так как в отличии от РЛС работает по другому принципу – пассивного обнаружения позиций вражеской артиллерии и точек разрывов выпущенных снарядов и мин. Причем все данные передаются по защищенной цифровой линии в онлайн-режиме и отражаются как на экране оператора, так и на цифровом планшете артиллерийского командира.

Максимальная дальность, на которой комплекс «слышит» противника – 35 км, время определения координат – не более 5 секунд.

Серьезно повышает возможности артиллерийских подразделений на поле боя система боевого управления «Оболонь-А». На выставке «Оружие и безопасность-2017» демонстрировалась машина начальника штаба дивизиона на базе КрАЗ, а по Крещатику прошла машина старшего офицера батареи на базе артиллерийского тягача МТ-ЛБу.

Таким образом, можно говорить, что уже существует (по крайней мере, в одном экземпляре точно) полноценный комплекс, который способен принимать и обрабатывать данные огромного цифрового массива о десятках целей с использованием защищенной связи. При этом основой является комплекс топогеодезической привязки, созданный на базе высокоточной инерциальной системы американского производства.

И самое главное все три системы, представленные на параде, работают в весьма впечатляющей связке для разведки и корректирования огня артиллерии. Причем сюда же стоит включить и использование беспилотных систем – тех же «Фурия» или «Лелека», которые тоже были представлены на параде.

Все это вместе взятое позволяет говорить о том, что эффективность применения артиллерии возрастает в несколько раз. Теперь вопрос стоит только о скорейшем развертывании серийного производства этих машин и скорейшего насыщения ими боевых порядков войск.

Думается к тому времени огневые возможности армии будут усилены новыми как колесными, так и гусеничными самоходными артиллерийскими системами НАТОвского образца. А если добавить сюда и налаживанием массового производства артиллерийских боеприпасов, в том числе и корректируемых, то можно надеяться, что в ближайшие годы мы увидим украинскую артиллерию в новом качестве.

Михаил Жирохов, «Деловая Столица»