В Москве прокомментировали желание Украины разорвать договор о «дружбе»

В Москве считают, что , что отношения между Украиной и Россией «трудно чем-то испортить». Пресс-секретарь Путина Песков подчеркивает, что отношения и так « находятся в глубоком кризисе».

В Кремле в связи с желанием официального Киева выйти из Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией (так называемого «Большого договора») заявили, что отношения между странами «трудно чем-то испортить». Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает собственный корреспондент «УНИАН» в Москве.

«Двусторонние отношения находятся несомненно в ситуации, которую будет трудно чем-то испортить. Двусторонние отношения находятся в глубоком кризисе. Пока нет никаких факторов, которые свидетельствовали бы о наличии перспектив в нынешней ситуации к их нормализации», – сказал он.

Песков также заявил, что «даже в условиях этой глубокого кризиса было бы глупо делать какие-то шаги, которые нанесут дополнительный ущерб народам двух стран».

«Россия никогда не была сторонницей ухудшения отношений и сторонницей сворачивания этих отношений. Россия всегда была противницей и оппонентом действий украинского руководства в отношении юго-востока собственной страны. Вот это та ситуация, которую мы имеем», – добавил он.

Напомним, 28 августа президент Украины Петр Порошенко заявил, что МИД Украины готовит разрыв базового договора о дружбе с РФ.

Глава МИД РФ Сергей Лавров отказался комментировать это заявление, призвав дождаться конкретных действий со стороны Киева.

«УНИАН»