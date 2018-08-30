Вскрыли схему финансирования пророссийских масс-медиа в Украине и Балтии

Схема работы российских пропагандистов в Восточной Европе везде одинковая: «темники» из Москвы, суммы, приказы и строгая отчетность. Так, например, работают плотно связанные с российской пропагандистской машиной «украинское агентство» РИА «Новости-Украина» и «балтийский» филиал российской промывочной мозгов – «Baltnews».

Российское правительство тайно финансировало группу, казалось бы, независимых новостных веб-сайтов в Восточной Европе, чтобы публиковать то, что диктует Кремль. Об этом идет речь в публикации «BuzzFeed News».

Российские государственные СМИ создали секретные компании для того, чтобы финансировать сайты в странах Балтии.

Эта схема обнаружилась из переписки в Skype и документов уголовного дела агента Москвы в Эстонии, которые получили BuzzFeed News, эстонская издательская компания Postimees и центру журналистских расследований Re: Baltica.

Три сайта были созданы в октябре 2014 года в Латвии, Эстонии и Литве гражданином РФ Александром Корниловым, членом Координационного совета российских соотечественников в Эстонии – организации, которая якобы занимается защитой прав меньшинств, например, образования на русском языке, но рассматривается агентством контрразведки Эстонии как инструмент внешней политики Кремля.

Все сайты имеют одно и то же имя – Baltnews – только с разными кодами стран, чтобы отличать их доменные имена. Они были представлены в качестве независимых медиа-сайтов для местного русскоязычного населения каждой страны.

Корнилов утверждал, что эти сайты имеют развлекателную направленность, но из перепискив в Skype понятно, что Корнилов получил указание от Александра Связина, сотрудника «России Сегодня», которая управляет веб-сайтом и информационным агентством «Спутник» и информационным агентством «РИА Новости», придерживаться списка утвержденных тем для освещения.

За двухлетний период Корнилов и Связин обменялись тысячами сообщений по редакционным вопросам работы сайта.

Эта переписка между Корниловым и Связиным указывает на подконтрольность веб-сайтов, которые, как показывают документы, являются частью пропагандистской операции, организованной, финансируемой и управляемой «Россией Сегодня».

История и истинный характер веб-сайтов выявились в результате уголовного расследования по факту уклонения от уплаты налогов и подлога в отношении 55-летнего гражданина России Корнилова, описанного в публичных отчетах эстонского контрразведывательного агентства KAPO как российского пропагандиста.

Партнером по проекту в Эстонии официально была неправительственная организация, которую Корнилов назвал Altmedia, которую он создал в 2010 году для представления русскоговорящих в стране.

Первый контракт Altmedia, связанный с веб-сайтами, был подписан с группой Media Capital Holding BV, базирующейся в Нидерландах и принадлежащей через несколько компаний «России Сегодня», 18 августа 2014 года, после чего Altmedia стала ответственной за «создание и продвижение медиа-проектов в Эстонии и странах Балтии».

Согласно налоговому аудиту, Atlmedia получила 91 400 евро (около 107 000 долларов США) в общей сложности в виде пяти отдельных ежемесячных платежей, четыре из Media Capital Holding и один из компании Barsolina Ventures, зарегистрированной на Кипре.

Altmedia отправляла в Barsolina Ventures ежемесячные отчеты о трафике, включая заголовки самых читаемых историй. В рамках соглашения Barsolina Ventures платила компании 11 400 евро в месяц.

Следующей компанией, заключившей соглашение с Altmedia, была компания SPN Media Solutions DOO Beograd, зарегистрированная в Сербии. Документы из сербского бизнес-реестра показывают, что она была создана 31 марта 2015 года компанией «Медиа Капитал», другой компанией, принадлежащей через посредников «России сегодня».

Согласно финансовым отчетам компании, у нее нет сотрудников, но в 2015, 2016 и 2017 годах ее годовой оборот составлял около 3,5 млн. евро, при этом все доходы поступали с «внешних рынков».

Согласно сербскому бизнес-регистру, ее менеджерами с момента основания компании являются граждане России.

BuzzFeed News выяснил, ссылаясь на документы украинского суда , что это та же компания, которая тайно финансировала украинское отделение РИА «Новости».

В 2016 году, после того, как как компания столкнулась с проблемами с налоговыми органами Эстонии и полицией, Корнилов поменял неправительственную организацию, которую он использовал для работы Baltnews. Вместо Altmedia он начал использовать новую неправительственную организацию Baltnewsmedia.

Согласно финансовым отчетам Baltnewsmedia, она получила пожертвования на 136 800 евро в 2016 году. В отчете не указывается источник пожертвований, но они составляют ровно 11 400 евро в месяц – сумма, которую Barsolina Ventures платила Altmedia. В 2017 году пожертвования увеличились до 155 508 евро.

Корнилов заключил сделку с прокуратурой и избежал осуждения. Baltnews продолжает публикуться во всех трех странах Балтии.

«BuzzFeed News»