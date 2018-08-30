123 Line + Line + Line Created with Sketch.
Group Created with Sketch.
Menu
Page-1 Created with Sketch.
Новости

Вскрыли схему финансирования пророссийских масс-медиа в Украине и Балтии

«BuzzFeed News»
30 августа 2018

Схема работы российских пропагандистов в Восточной Европе везде одинковая: «темники» из Москвы, суммы, приказы и строгая отчетность. Так, например, работают плотно связанные с российской пропагандистской машиной «украинское агентство» РИА «Новости-Украина» и «балтийский» филиал российской промывочной мозгов – «Baltnews».

Российское правительство тайно финансировало группу, казалось бы, независимых новостных веб-сайтов в Восточной Европе, чтобы публиковать то, что диктует Кремль. Об этом идет речь в публикации «BuzzFeed News».

Российские государственные СМИ создали секретные компании для того, чтобы финансировать сайты в странах Балтии.

Эта схема обнаружилась из переписки в Skype и документов уголовного дела агента Москвы в Эстонии, которые получили BuzzFeed News, эстонская издательская компания Postimees и центру журналистских расследований Re: Baltica.

Финансирующая РИА «Новости-Украина» фирма всплыла и в Эстонии

Три сайта были созданы в октябре 2014 года в Латвии, Эстонии и Литве гражданином РФ Александром Корниловым, членом Координационного совета российских соотечественников в Эстонии – организации, которая якобы занимается защитой прав меньшинств, например, образования на русском языке, но рассматривается агентством контрразведки Эстонии как инструмент внешней политики Кремля.

Все сайты имеют одно и то же имя – Baltnews – только с разными кодами стран, чтобы отличать их доменные имена. Они были представлены в качестве независимых медиа-сайтов для местного русскоязычного населения каждой страны.

Корнилов утверждал, что эти сайты имеют развлекателную направленность, но из перепискив в Skype понятно, что Корнилов получил указание от Александра Связина, сотрудника «России Сегодня», которая управляет веб-сайтом и информационным агентством «Спутник» и информационным агентством «РИА Новости», придерживаться списка утвержденных тем для освещения.

Ограбление президента Путина: почему никто не опровергает бегства Набиулиной в США?

За двухлетний период Корнилов и Связин обменялись тысячами сообщений по редакционным вопросам работы сайта.

Эта переписка между Корниловым и Связиным указывает на подконтрольность веб-сайтов, которые, как показывают документы, являются частью пропагандистской операции, организованной, финансируемой и управляемой «Россией Сегодня».

История и истинный характер веб-сайтов выявились в результате уголовного расследования по факту уклонения от уплаты налогов и подлога в отношении 55-летнего гражданина России Корнилова, описанного в публичных отчетах эстонского контрразведывательного агентства KAPO как российского пропагандиста.

Конец договору о «дружбе» Украины и России

Партнером по проекту в Эстонии официально была неправительственная организация, которую Корнилов назвал Altmedia, которую он создал в 2010 году для представления русскоговорящих в стране.

Первый контракт Altmedia, связанный с веб-сайтами, был подписан с группой Media Capital Holding BV, базирующейся в Нидерландах и принадлежащей через несколько компаний «России Сегодня», 18 августа 2014 года, после чего Altmedia стала ответственной за «создание и продвижение медиа-проектов в Эстонии и странах Балтии».

Согласно налоговому аудиту, Atlmedia получила 91 400 евро (около 107 000 долларов США) в общей сложности в виде пяти отдельных ежемесячных платежей, четыре из Media Capital Holding и один из компании Barsolina Ventures, зарегистрированной на Кипре.

Айдер Муждабаев: Утро. Август. Иловайск… Людоеды-«братья»

Altmedia отправляла в Barsolina Ventures ежемесячные отчеты о трафике, включая заголовки самых читаемых историй. В рамках соглашения Barsolina Ventures платила компании 11 400 евро в месяц.

Следующей компанией, заключившей соглашение с Altmedia, была компания SPN Media Solutions DOO Beograd, зарегистрированная в Сербии. Документы из сербского бизнес-реестра показывают, что она была создана 31 марта 2015 года компанией «Медиа Капитал», другой компанией, принадлежащей через посредников «России сегодня».

Согласно финансовым отчетам компании, у нее нет сотрудников, но в 2015, 2016 и 2017 годах ее годовой оборот составлял около 3,5 млн. евро, при этом все доходы поступали с «внешних рынков».

Украина теряет Азовское море. Россия готовит полномасштабную агрессию

Согласно сербскому бизнес-регистру, ее менеджерами с момента основания компании являются граждане России.

BuzzFeed News выяснил, ссылаясь на документы украинского суда , что это та же компания, которая тайно финансировала украинское отделение РИА «Новости».

В 2016 году, после того, как как компания столкнулась с проблемами с налоговыми органами Эстонии и полицией, Корнилов поменял неправительственную организацию, которую он использовал для работы Baltnews. Вместо Altmedia он начал использовать новую неправительственную организацию Baltnewsmedia.

«Закончив АТО за две недели». От Славянска до Иловайска

Согласно финансовым отчетам Baltnewsmedia, она получила пожертвования на 136 800 евро в 2016 году. В отчете не указывается источник пожертвований, но они составляют ровно 11 400 евро в месяц – сумма, которую Barsolina Ventures платила Altmedia. В 2017 году пожертвования увеличились до 155 508 евро.

Корнилов заключил сделку с прокуратурой и избежал осуждения. Baltnews продолжает публикуться во всех трех странах Балтии.

«BuzzFeed News»

Tags: Кирилл Вышинский, Латвия, Литва, пропаганда, Россия, Украина, Эстония

© Украинско-Российское обозрение

Все об отношениях Украины и России

Все права защищены