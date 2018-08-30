Финансирующая РИА «Новости-Украина» фирма всплыла и в Эстонии

Схема работы российских пропагандистов в Восточной Европе везде одинаковая: «темники» из Москвы, суммы, приказы и строгая отчетность. Так, например, работают плотно связанные с российской пропагандистской машиной «украинское агентство» РИА «Новости-Украина» и «балтийский» филиал российской промывочной мозгов – «Baltnews».

Полученные из Москвы приказы и ежемесячные скрытые денежные переводы. Покупка кликов для повышения читаемости. Ниточки, потянувшиеся из Эстонии, привели к разоблачению руководимой из Кремля пропагандистской сети в странах Балтии и Восточной Европе. Причастные к созданию альтернативной реальности не хотят ничего комментировать задним числом, пишет на страницах «Postimees» Хольгер Роонемаа.

Отметим так же, что в работе над статьей принимали участие Инга Спринге в Латвии, Шарунас Черняускас и Паулюс Гритенас в Литве, Весна Радоевич в Сербии и Влад Лавров на Украине. Часть данных была собрана с помощью «Investigating Dashboard».

Работники «Россия Сегодня» не только финансировали, но и указывали из Москвы, каким должно быть содержание местных информационных каналов, выясняется из совместного исследования «Postimees», американского издания «BuzzFeed News», латвийского центра расследовательской журналистики «Re:Baltica», литовского портала «15min.lt» и сербского издания, специализирующегося на расследовательской журналистике «KRIK».

В распоряжении «Postimees» находятся договоры, доклады, отчеты и прочие документы, а также логи Skype, которые демонстрируют, как каждый шаг якобы независимого и самостоятельного портала «Baltnews» контролировался напрямую из Москвы. В своих ежегодниках КаПо называла одного из лидеров российской политики соотечественников Александра Корнилова одним из основных прокремлевских пропагандистских изданий в Эстонии.

История возникновения российской пропагандистской площадки «Baltnews»

2 октября 2014 года литовский «Delfi» опубликовал статью об открываемом в Эстонии, Латвии и Литве новостном портале Baltnews, который будет направлен на русскоязычную аудиторию этих стран. Представителем Baltnews в новости называли живущего в Эстонии гражданина РФ Корнилова, который сообщил, что у редакции в каждой стране будет свой руководитель и портал будет развлекательным, а не политическим.

Непосредственно после публикации статьи Корнилов – частый гость ежегодника КаПо и член координационного совета российских соотечественников в Эстонии – и занимавший должность главного редактора «Baltnews» в Эстонии Евгений Левик стали обсуждать в Skype, как в дальнейшем отвечать на запросы журналистов.

“Наша официальная позиция такая: мы развиваем интерактивный информационный проект совместно с иностранными инвесторами”, – написал Левик Корнилову, ожидая его одобрения. После этого разговор зашел о том, как реагировать, если будет задан более конкретный вопрос о голландских инвесторах.

“Может, всем дать название фирмы? Кстати, многие не отказались бы. И все контакты? И бизнес-план подготовить?” – ответил Корнилов на первый взгляд саркастически.

“Если спросят, что за голландцы – скажу частные лица, частный коммерческий проект. Условия конфиденциальные. Я главный редактор и общаюсь с их представителем в Эстонии. Так?” – спрашивал Левик подтверждения у Корнилова.

“Да. Ты занимаешься только вещами в пределах своей компетентности. Лица там не частные, а инвестфонд, если быть точнее”, – ответил Корнилов.

Левик отказался комментировать это в телефонной беседе с «Postimees».

«Это дела четырехлетней давности, я тогда был просто журналистом», – сказал он. Затем он потребовал, чтобы ему прислали касающиеся его фрагменты статьи. «Предупреждаю, что вы обязаны это сделать, – сказал он. – А тогда уж я скажу, разрешаю я публикацию или нет». Однако свой адрес электронной почты, на который надо было отправить фрагменты, Левик не назвал.

Всего через несколько дней после статьи на «Delfi» и беседы Левика и Корнилова домены «Baltnews» во всех трех странах Балтии были перерегистрированы с имени Корнилова на фирму Media Capital Holding B.V. Однако эта фирма вовсе не является проектом голландских бизнесменов, а через две подставные российские фирмы принадлежит “России Сегодня”. Последняя является государственным российским медиахолдингом, в который кроме всего прочего входит информационное агентство РИА и сеть порталов и радиостанций «Спутник». Последний представлен в более чем 30 странах по всему миру и считается одним из основных российских пропагандистских каналов, в некоторых странах его деятельность ограничена или даже приостановлена.

Находящийся в распоряжении «Postimees» договор свидетельствует, что за запуск «Baltnews» фирма Media Capital Holding заплатила возглавляемому Корниловым MTÜ Altmedia 91 400 евро. Суть договора, заключенного 18 августа 2014 года, состояла в «создании и распространении медиапроектов в Эстонии и странах Балтии». Согласно договору, заключенному параллельно на английском и русском языках, голландская фирма выплачивала Altmedia эту сумму в пяти частях, ежемесячно от 14 200 до 23 500 евро.

Александр Корнилов отказался давать комментарии «Postimees», заявив, что, поскольку «Baltnews» для него в прошлом, эта тема ему больше не интересна.

Основным контактным лицом Корнилова в российской штаб-квартире “России Сегодня” был Александр Связин, с которым они в течение двух лет обменялись тысячами сообщений. Спустя всего месяц после запуска «Baltnews» Связин стал требовать от Корнлилова отчеты о посещаемости сайта, а также обзоры важнейших предстоящих на неделе событий.

“Александр, просим Вас присылать анонс основных событий на сл.неделю. Сможешь? Присылать в воскресенье-понедельник”, – написал Связин Корнилову 10 ноября.

Корнилов: “Анонсы о чем?”

Связин: “Об основных предстоящих событиях. Ну ты знаешь, что у тебя во вторник заседание правительства, в среду отставка правительства, в четверг визит Обамы, в пятницу еще что-то”.

Корнилов: “У меня нет таких новостей как заседание правительства, визит Обамы и отставки”.

Связин: “))) Ну это же пример – высылай то, что есть”.

Девять дней спустя Связин уже был требовательнее. “Александр, нужны анонсы основных событий на 24-30 и уже срочно. Через час будет поздно”, – заявил он.

“У меня их нет”, – отвечает Корнилов.

“А где брать? Мне их надо в общий календарь внести на летучке в 16 часов”.

Судя по всему, Корнилову не слишком хотелось собирать список предстоящих событий. Они продолжили обсуждать, какого рода события включать в календарь, но на протяжении следующих недель Связину приходилось несколько раз напоминать Корнилову, чтобы он прислал список.

Еще через месяц, 18 декабря, Связин уже дал Корнилову четкое задание по существу: “У нас есть задача размещения пять опросов по Европе, сделанных европейской компанией по заказу Флагмана (агентство РИА Новости – прим. автора). Размещать надо в день по материалу, которые должны быть добротно прокомментированы экспертами и т.д. Будьте на связи, чуть позже сброшу материалы”.

Публикуемые исследования общественного мнения касались отношений Евросоюза и США и санкций против России. Первое из них вышло под заголовком “Большинство европейцев не верит в независимость ЕС при введении антироссийских санкций”. В статье говорилось, что, по мнению европейцев, при введении санкций на ЕС оказывали давление США. Вторая статья шла в том же направлении: “В Европе растет недовольство зависимостью от США”. И третья: “Более трети европейцев негативно настроены относительно антироссийских санкций”.

Подобные темы предписывали Корнилову и в дальнейшем. Например, в феврале Связин отправил ему ссылку на очередное исследование РИА Новости. Ему даже не пришлось говорить, что Корнилов должен сделать это для «Baltnews». Почти сразу та же статья появилась и там под заголовком «Большинство американцев не считают полицию гарантом безопасности”. Причем утверждение, вынесенное в заголовок, не было верным, поскольку в ходе исследования американцев спрашивали, кого или что они считают основным гарантом своей безопасности. Полицию назвали 46% респондентов, а 21% назвал, например, вторую поправку к Конституции США, т.е. право носить оружие. Поскольку просили назвать лишь основного гаранта, нельзя сказать, что остальные 54% не доверяют полиции.

Когда «Postimees» написал Связину в Фейсбуке, тот заявил, что он никак не связан ни с «Baltnews», ни со «Спутником». Когда ему показали скриншот с беседы в Skype, где видно его имя пользователя и фотография, Связин больше не ответил. Однако на сайтах «Спутника» в разных странах тот же человек значится как соавтор, и там опубликованы его статьи.

Договор Altmedia с Media Capital Holding на сумму почти 100 000 евро продлился лишь до конца 2014 года, т.е. в течение запуска «Baltnews» и последующие два первых месяца. Документы, находящиеся в распоряжении «Postimees», свидетельствуют, что с начала следующего года Altmedia стала ежемесячно платить деньги зарегистрированная на Кипре фирма Barsolina Ventures Ltd., а в середине лета договор взяла на себя зарегистрированная в Сербии SPN Media Solutions DOO Beograd.

Barsolina Ventures принадлежит другой зарегистрированной на средизнемноморском острове фирме Largos World Ltd, а та в свою очередь – частному лицу Антреа Кунтупи. Дальше следы теряются.

SPN Media Solutions зарегистрирована в офисе адвокатского бюро Stanisic, расположенного в современном офисном здании в Белграде. По данным коммерческого регистра Сербии, фирма принадлежит зарегистрированному в России предприятию OOO Media Kapital. А то, в свою очередь, через еще одну промежуточную фирму принадлежит “России Сегодня”. В качестве директоров SPN Media Solutions отмечены Татьяна Снегова и Евгений Жестянников, копии паспортов обоих свидетельствуют, что они являются гражданами России.

И Barsolina, и SPN Media платили Altmedia ежемесячно 11 400 евро на издание «Baltnews». Деньги выплачивались на основании ежемесячных отчетов, которые Корнилов должен был предъявлять фирме. В отчете значились все опубликованные статьи по заголовкам и рядом с некоторыми из них стояло количество кликов. Каждые три месяца с одной из фирм заключался новый договор, за основу которого брался текст изначально заключенного с голландской фирмой договора. Даже опечатка в написании адреса таллиннской конторы Altmedia оставалась неизменной во всех договорах: вместо «улица Копли» писали «улица Колпи».

Зато стали более точными требования, предъявлявшиеся к Корнилову и устанавленные в приложении к договору. Например, требовалось, чтобы каждый месяц выходило минимум 70, но не более 500 новостей длиной от 10 до 100 слов. Кроме того, ежемесячно должно было выходить 10-50 аналитических статей, эссе или повествовательных статей, в каждой статье должны были быть комментарии минимум двух экспертов. При этом темы статей должны были представлять интерес для более широкой аудитории в Эстонии и других странах Балтии. Кроме того, Altmedia должна была установить непосредственные контакты с источниками и увеличить известность бренда «Baltnews».

В число заданий Altmedia входило и «создание контактов со СМИ и экспертами, представляющими общину, которые влияют на механизм принятия решений в области политики и экономики, и склонение их к сотрудничеству», а предлагаемая в статьях перспектива должна была отличаться от «подхода мейнстрима».

Из исследования «Postimees» выясняется также, что фирмы, финансировавшие выпуск «Baltnews», связаны с организацией пропагандистских изданий еще в нескольких странах. Учрежденное и возглавляемое главным редактором литовского «Baltnews» Анатолием Ивановым MTÜ Eurasian Media Laboratory получило от Barsolina Ventures в течение трех лет полмиллиона евро: 163 200 евро в 2015 году и примерно столько же, даже чуть больше – в 2016-м. В качестве пояснения в отчете MTÜ значились «услуги интернет-портала».

На вопрос журналиста, для чего именно предназначались деньги, Иванов раздраженно ответил отказом. “Молодой человек, вы меня, наверное, не услышали. Я занят, у меня в кабинете люди. Спрашивайте, что хотите. Если по-русски вы не понимаете, скажу по-литовски, – заявил он, и перешел на другой язык. – У меня в кабинете люди, и я не хочу тратить свое время”.

После повторения вопроса о происхождении 500 000 евро и цели их использования Иванов вздохнул, не нашелся с ответом и повесил трубку.

Среди документов, находящихся в распоряжении «Postimees», есть как минимум один месячный отчет, представленный на имя Barsolina Ventures латвийским «Baltnews». Именно на основании таких отчетов организациям, оперировавшим «Baltnews», ежемесячно выплачивались деньги. По данным латвийского коммерческого регистра, ежегодный оборот «Baltnews.lv» составлял 100 000 евро – хотя на нем не было видно рекламы и платной цифровой подписки на сайте тоже не было.

О том, что подобная схема финансирования работала и в Латвии, говорит, кроме прочего, беседа Корнилова и Связина по Skype. Связин передавал там черновики нового текста договора, в одном из них сохранились условия, касающиеся латышского языка. Корнилов обратил на это внимание Связина.

Латвийская служба контрразведки сообщила «Postimees», что, по их информации, тамошний «Baltnews» финансировался из России и для этого использовались фирмы, зарегистрированные в третьих странах. «По нашей информации, российские деньги были основным источником дохода «Baltnews».lv», – сказал замгендиректора DP Эрикс Цинкус.

Сербские истории и украинское «дело Вышинского»

Еще интереснее сербская фирма SPN Media Soltuions. Учрежденная три года назад фирма ежегодно показывала доход от продаж в размере около 3,5 миллиона евро. При этом все деньги поступали от “деятельности в других странах”. Согласно отчету за экономический год, ни одного работника в фирме не числится. Однако украинские судебные документы показывают, что та же фирма тайно финансировала деятельность тамошнего филиала РИА Новости.

В мае этого года украинская спецслужба СБУ задержала главного редактора местного представительстваРИА «Новости» Кирилла Вышинского и предъявила ему обвинение в государственной измене. СБУ вменяет ему в вину, что он участвовал в информационной войне против Украины на стороне России и под его руководством местный филиалРИА «Новости» опубликовал 16 статей, цель которых – “раскол общества, распространение мятежных настроений в обществе и разжигание этнической вражды”.

Причем в финансировании украинского филиала РИА «Новости» важную роль играла SPN Media Solutions. Согласно постановлению об аресте имущества из украинского регистра судебных документов, СБУ обнаружила, что SPN Media Solutions ежемесячно переводила 53 000 евро посредническим фирмам на Украине, которые в свою очередь передавали деньги агентству РИА «Новости».

С руководителями SPN Media Solutions Татьяной Снеговой и Евгением Жестянниковым «Postimees» связаться не удалось. Фирма зарегистрирована в Белграде по адресу адвокатского бюро Stanisic, имя адвоката Татьяны Станисич фигурирует и в учредительных документах фирмы. После трех попыток прийти к дверям бюро и нескольких электронных писем Станисич ответила, что у нее нет полномочий говорить о деятельности SPN Media. «К сожалению, я не могу вам помочь. Я не уполномочена разглашать сведения о делах клиентов, кроме того, это запрещено Сводом профессиональной этики юристов, так как нарушает принцип конфиденциальности в отношениях между юристами и их клиентами», – сообщила она в письменном ответе.

«Эстонское» финансирование

Однако вернемся в Эстонию. Помимо финансирования работники “России Сегодня” все более требовательно диктовали Корнилову, о чем и что надо писать.

Утро, 19 июня 2015. Беседа Связина и Корнилова.

– Сань, откликнись, – писал Корнилову в июне 2015 года Александр Связин. И позже, теряя терпение:

– Александр, ответь!

Через некоторое время Корнилов отвечает:

– Здесь.

– Сань, привет! Есть обязон – каждый день отрабатывать три темы из пяти предложенных.

Связин тут же представил первый список из пяти тем. В списке были, например, расширение антироссийских санкций, судьба Греции и сбор комментариев о возможности выхода из еврозоны, а также встречи Владимира Путина один на один на экономическом форуме в Петербурге.

Корнилову не оставалось ничего иного, как ответить на задание одним словом – понятно.

Уже с начала июля у Корнилова не осталось даже свободы выбирать, какие три темы из пяти взять. В одном “темнике”, переданном по Skype, вслед за важнейшими возникло слово обязательно. В число обязательных часто входили именно те, которые демонстрировали трения в Евросоюзе или США: например, финансовый кризис в Греции и кризис с беженцами. Также были обязательные темы, которые касались украинского конфликта и поддержанных Россией мятежных регионов.

Помимо Связина, распоряжения отдавали Лиана Минасян, Ясна Нагдалиева и Дмитрий Ланин. Минасян является работником “России Сегодня”, которую ранее КаПо представляла как ответственную за издание Спутника в странах Балтии. Дмитрий Ланин ранее бывал в Таллинне, чтобы вербовать журналистов для эстонского «Спутника», о чем Eesti Ekspress писал в 2015 году.

Еще год назад Минасян отрицала какую бы то ни было свою причастность с «Baltnews», однако подтвердила изданию Re:Baltica, что отвечает за «Спутник» в Прибалтике. Теперь после новых вопросов Минасян заявила, что больше не работает с «Baltnews» и вообще не связана со странами Балтии. «Если хотите, передам ваш вопрос своему бывшему коллеге», – сказала она, но после этого перестала реагировать.

Навязывание обязательных тем продолжилось в виде повседневной рутины. Однажды Связин послал Корнилову список, в котором значились темы дня на 11 различных госканалах. В списке Связина значились, помимо стран Балтии, «Спутник» в Кыргызстане, Белоруссии, Грузии, а также отдельно – в Осетии, Молдавии, Узбекистане, Казахстане и и Азербайджане. Эстония в списке встречалась дважды, отдельно были темы для «Baltnews» и «Спутника».

Анализ «Postimees» показал, что в тот же день в «Спутнике» появились статьи на предписанные темы. «Спутник» в Кыргызстане опубликовал статью об одном из влиятельных бизнесменов Шаршенбеке Абдыкеримове, которому принадлежала роскошная квартира в самом высоком небоскребе Лондона на тот момент, The Tower. Грузинскому «Спутнику» велели написать о том, как одеваются женщины-политики в стране. Издание прекрасно с этим справилось, статья содержала некоторые примеры и фотографии.

В Молдавии пришлось писать о зависимости лея от рубля и цены на нефть. В результате появилась статья под заголовком “Диагноз для нашего лея: на смену одной зависимости приходит другая”. Из всех предписанных тем «Postimees» не обнаружил в тот день статей лишь в «Спутнике» двух стран.

Следы в Москве

Логи бесед в Skype показывают, что в то время, когда возглавляемый Корниловым «Baltnews» получал из Москвы ежемесячное финансирование и ежедневные распоряжения и должен был подавать детальный отчет о статьях, вышедших в течение месяца и их читаемости, Корнилов манипулировал цифрами посещаемости в отчетах. А именно, Корнилов и его помощник и друг Александр Дорофеев покупали клики, чтобы преувеличить число посетителей «Baltnews».

Дорофеев связался с первой предлагающей такую услугу фирмой уже в месяц открытия сайта, в октябре 2014 года.

“Полагаю для начала протестировать что-то около 2 тысяч переходов, а если все получится как планирую, то уже за 14 000 рублей оформим. Да, такой вопрос еще… эти посетители будут равномерно распределяться в течении суток? То есть если, скажем, я закажу 100 000, то в течении месяца по дням вы их отдадите?” – спрашивал он в беседе по Skype у пользователя по имени Раскрутка сайтов.

Тест оказался удачным и бизнес продолжился. Дорофееву было сказано, что заказ одного миллиона просмотров будет стоить 10 990 рублей – около 150 евро. Согласно беседе в Skype в последующие несколько месяцев Дорофеев сделал несколько заказов. В марте 2015 года он объявил, что хочет начать долгосрочное сотрудничество и делать один или два заказа каждую неделю.

Большинство таких заказов приходилось делать по электронной почте или на специальном сайте, но время от времени Дорофеев делал их через Skype. Например, 18 февраля 2016 года он заказал 20 000 кликов, которые распределялись по пяти дням и четырем разным публикациям, причем время прочтения одним пользователем одной статьи составляло 90-120 секунд. Одна из статей, для которых заказывали клики, носила заголовок «СоциОлизм русской Эстонии: «Помощь НАТО Эстонии может тупо не успеть!”». Другим было интервью с учредительницей Партии народного единства и ее тогдашним председателем Кристийной Оюланд, которая обещала бороться против приема беженцев.

В разговоре с «Postimees» Дорофеев отрицал покупку кликов и заявил, что работал в «Baltnews» лишь редактором. «Писал и выпускал новости, которые казались мне интересными», – сказал он. По его словам, ему никто не говорил, о чем надо писать.

Когда Дорофеев услышал о логах беседы в Skype, которые демонстрируют его навыки при поиски цифр посещаемости, он заявил, что это ничего не означает. «Может быть, у меня есть билет на Луну. Но это не означает, что я туда летал».

В заключение

Хотя имеющиеся в распоряжении «Postimees» документы оканчиваются на середине 2016 года, открытые данные свидетельствуют, что та же схема финансирования действовала до конца 2017 года. Корнилов, попавший в поле зрения Налогового департамента и полиции, очевидно, именно в 2016 году поменял свое MTÜ, которое заключало договоры с посредническими фирмами. Вместо MTÜ Altmedia издателем «Baltnews» стало теперь MTÜ «Baltnews»media.

В 2016 году это MTÜ получило в виде пожертвований и пособий 136 800 евро. В расчете на один месяц это составляет 11 400 евро, т.е. сумму, которую по более ранним договорам, выплачивали для издания российских пропагандистских каналов. В прошлом году оборот «Baltnews»media составлял уже 155 508 евро.

1 июня этого года в «Baltnews» во всех трех странах Балтии появилась лаконичная заметка, в которой сообщалось, что сменился издатель сайта и вскоре будет сформирована новая редакция. В тот же день Корнилов сообщил в Фейсбуке, что его связи с командой «Baltnews» прекращены. “Спасибо всем, кто был с нами эти четыре года”, – написал он.

Спустя четыре дня Корнилов достиг соглашения с эстонской прокуратурой. Сам он, обвиненный в подделке документов, избежал личного наказания, но учрежденное и возглавляемое им MTÜ Atmedia было наказано как юридическое лицо. Однако в тексте судебного решения ясно значится, что именно Корнилов играл ведущую роль в выводе денег из MTÜ без уплаты налогов, а также в подделке документов.

После комплектации новых редакций «Baltnews» продолжает выходить во всех трех странах Балтии.

Хольгер Роонемаа, «Postimees»