Ограбление президента Путина: почему никто не опровергает бегства Набиулиной в США?

Слухи, что директор ЦБ России Набиуллина с семьей сбежала в США никто пока не подтвердил, но и не опроверг. А жаль, ведь дело то в ограбление президента Путина.

На прошлой неделе случилось несколько событий, которые сами по себе довольно любопытны и на первый взгляд разрозненны. Об этом пишет на страницах «Caravan.Su» главный редактор газеты «Президент» Андрей Тюняев

Событие 1

20 августа Глава Банка России Набиуллина дала в США интервью Американской газете Wall street journal. Понятно, что себя похвалила, ну и заодно рассказала о том, что у России нет перспектив экономического роста выше 2 процентов. Такое ощущение, что это глава не нашего Банка России, а банка какой-то другой страны – нашего противника.

Событие 2

На две недели пропадал премьер России Дмитрий Медведев. Официальная версия – получение спортивной травмы. Но при этом больничный не оформлялся. Голоса его тоже никто не слышал все это время. При этом пресс-служба Кремля сообщала, что Путин с Медведевым находятся в постоянной связи.

Правда сегодня, 28 августа, он объявился – провел встречу в своем кабинете с врио губернатора Нижегородской области Глебом Никитиным… В общем, где Медведев был, что с ним было, до конца так и непонятно.

Событие 3

Пожар в главном здании Банка России на Неглинной. По информации от экспертов, горел бывший кабинет Набиуллиной, а сейчас кабинет с архивными документами. Как такое вообще могло случиться в здании повышенной секретности и защиты – совершенно непонятно. Но случилось – 24 августа, вечером.

Казалось бы – совершенно разные события. Но так не считает Андрей Тюняев, писатель, журналист, главред газеты «Президент». Он сделал предположение о побеге Набиуллиной с семьей в США. А пожар , мол,был инсценирован с целью сокрыть улики о выводе огромных денег.

Казалось бы фантастическая версия. Но события в новейшей истории России говорят нам о том, что в отсутствии официальной информации порой начинаешь верить в самое невероятное…

Впрочем, вот текст и видео газеты и сайта «Президент» от 28.08.2018:

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«Как сообщает источник, непосредственно связанный с Центральным банком, всю прошедшую ночь с 27 на 28 августа в здании регулятора шли обыски и аресты.

Причиной к проведению таких мер стал побег семьи Набиуллиных – Эльвиры, ее мужа и ребенка – в США. Причем, оказалось, что перед своим побегом Набиуллина переправила все российские золотовалютные активы в США.

Возможно, это самая крупная кража за всю историю планеты Земля, если не считать аферу с полетом на Луну, которую умудрился провернуть президент Кеннеди.

По сообщению источника, следственные действия проводят сотрудники Федеральной службы безопасности.

Отдельный интерес для них представляют обстоятельства поджога в ЦБ. Пожар случился в комнате, где хранился кадровый архив, а также документы, по которым финансы и российское золото переправлялись в США.

На многих документах стоит, или теперь уже стояла, подпись премьер-министра России Дмитрия Медведева. Активы направлялись в другие страны по его прямому указанию. Законность этих действий теперь вынуждены оценивать сотрудники ФСБ.

В саму же комнату попасть постороннему человеку невозможно. В нее имеют право входить только первые руководители Центрального банка, начиная с Набиуллиной. Список руководителей в открытом доступе есть. С ними сейчас и работают следователи.

Чтобы пройти в комнату, надо преодолеть пять кордонов, каждый – по отдельной карте.

Поджог сомнений не вызывает.

Источник утверждает, что следователи ФСБ работают по личному распоряжению президента. Работали всю ночь. Пока не понятно, к чему приведут эти заторможенные меры?

Газета «Президент» писала о хищениях в Центральном банке ровно год назад. Куда смотрели спецслужбы? Почему дали разворовать все до конца? Кто дал команду спецслужбам не мешать разворовывать страну?

Я не думаю, чтобы этим занимался ВВ, поскольку весь удар теперь придется лично на него. А удар будет, не зря же Путин с Шойгу и Бортниковым провели «отдых» в лесу, а сегодня уже объявили о проведении самых больших учений в России.

Народ, как только узнает, что любимица президента обворовала все население страны, встанет на дыбы. Вот тут армия с учений и пригодится.

Поэтому, реагируйте на все спокойно. Ваших денег уже не вернуть. Просто примите как должное: робот, поставленный во власть, всегда обворует страну».

P.S. Впрочем, какими только правдоподобными сказками нас в России не кормили и от власти, и от оппозиции, и от обиженных олигархов, и «партнеры» из-за границы за все смутное время демократии…

Андрей Тюняев, «Caravan.Su»