В оккупированном Крыму Россия может производить химическое оружие

Накануне, на севере полуострова и примыкающей к нему Херсонской области случилось экологическое бедствие – выпало неизвестное вещество. Подозреваю, что виноват завод «Титан» в Армянске.

Представитель президента Украины в АР Крым Борис Бабин заявил, что на территории оккупированного полуострова могут производить компоненты химического оружия. Таким образом он прокомментировал «Укринформу» ситуацию с экологией на севере Крыма, где 27 августа произошел выброс неустановленного вещества.

Бабин сообщил, что экологические проблемы, возникающие в результате незаконной деятельности предприятий на севере оккупированного Крыму, испытывают не только жители Армянска, но и жители сопредельных с полуостровом населенных пунктов Херсонской области. «Мы будем настаивать на том, чтобы наконец начался соответствующий экологический мониторинг, чтобы на подконтрольной территории мы имели четкую оценку размеров экологического бедствия в результате незаконной деятельности предприятий северного Крыма», – сказал Бабин.

По словам Бабина, выбросы, которые являются причиной экологического бедствия на севере Крыма и в Херсонской области, продуцирует завод «Титан» в Армянске, а также содовый и бромный заводы в Красноперекопске.

Он добавил, что «Титан» производит линию красок, косметики, но известно, что титан используется и на корпусах подводных лодок и ракет, а продукция содового завода используется в стекольной промышленности, относительно продукции бромного завода, то в советские времена ее, по отдельным источникам, использовали и для производства химического оружия.

«С учетом всех известных скандальных российских дел по использованию химического оружия в Британии, я не исключаю того, что россияне могли вернуться к производству компонентов химического оружия в Крыму на соответствующих предприятиях»», – рассказал Бабин.

Напомним, что Россия подозревается в применении химического оружия для отравления бывшего шпиона-перебежчика Сергея Скрипаля и его дочери на территории Великобритании.

Тк же РИА «Новости» сообщали, что на севере Крыма произошел выброс в атмосферу неизвестного вещества. Об этом заявил так называемый «вице-премьер» Крыма Игорь Михайличенко.

«В городе Армянске произошел выброс в атмосферу вещества неизвестного происхождения. На металлических предметах, крышах домов, листьях деревьев образовался маслянистый налет, имеющий желтоватый оттенок», — сказал журналистам Михайличенко.

По его словам, в Армянск «экстренно выехала группа специалистов «Министерства экологии и природных ресурсов Крыма», «межрегионального управления Роспотребнадзора», представители «прокуратуры».

«Произведен забор необходимых проб для проведения соответствующих исследований. Природа происхождения выпавшего вещества пока не определена. Ждем результатов исследований. О том, что за вещество и какова природа его происхождения, возможно будет говорить только после получения результатов исследований», — сказал Михайличенко.

В российской администрации Армянска Крым.Реалии сообщили, что власти готовят запрос руководству завода «Крымский титан» по поводу выбросов в атмосферу.

«На данный момент у нас комментариев нет никаких. Потому как нами готовится письмо на завод… в общем… «Крымский титан», да… Так как у нас пока никакой официальной версии нет. Мы-то, конечно, хотим уже ответ получить, скажем так», — отметили в администрации Армянска.

На «Крымском титане» сообщения о возможных выбросах публично не комментируют.

Ранее жители Армянска сообщили, что металлические предметы в их домах и квартирах за ночь покрылись липкой ржавчиной. По словам местных жителей, ржавчина покрыла их ключи от дома, решетки радиаторов в автомобилях и строительные инструменты на балконах.

Кроме того, в Джанкое жители сообщали о смоге, а в Красноперекопске жаловались на дымку и резкий запах серы.

В январе 2018 года в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины заявили, что завод «Крымский титан» представляет собой экологическую угрозу для Херсонской области.

«Укринформ»