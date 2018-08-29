Украинский фильм «Донбасс» выдвинули на «Оскар»

В Украине приняли решение выдвинуть на получение премии «Оскар» в номинации «Лучший иностранный фильм» фильм режиссера Лозницы «Донбасс».

Национальным претендентом на «Оскар» в номинации «Лучший иностранный фильм» в этом году будет «Донбасс» Сергея Лозницы. Оскаровский комитет принял решение на заседании 29 августа, передает «Левый Берег».

Мировая премьера «Донбасса» состоялась в программе «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля, где Лозница был отмечен призом за режиссуру. Фильм также будет показан на кинофестивале в Торонто – во внеконкурсной программе. Украинская премьера прошла на Одесском кинофестивале. В широкий украинский прокат фильм выйдет в конце октября, а в ограниченный – в сентябре.

Кроме этой картины, на рассмотрение комитета подали 5 фильмов: «Брама» Владимира Тихого, «Вулкан» Романа Бондарчука, «Когда падают деревья» Марыси Никитюк, «Миф» Леонида Кантера и Ивана Ясния, «Киборги» Ахтема Сеитаблаева.

В заседании комитета не принимали участие Владимир Тихий, Андрей Дончик и Сергей Лозница – согласно регламенту. Среди других членов комитета – Андрей Халпахчи, Алик Шпилюк, режиссеры Мирослав Слабошпицкий, Дмитрий Томашпольский и Марина Врода, Людмила Новикова кинокритики Александр Гусев, Дарья Бадьёр, Алексей Першко, Аксинья Курина, Дмитрий Десятерик и Наталья Мусиенко.

Український Оскарівський комітет обрав фільм-претендент від України на здобуття Оскару у категорії Найкращий фільм іноземною мовою — Донбас, реж. Сергій Лозниця! Вітаємо режисера та творчу групу! Опубліковано Український Оскарівський Комітет Середа, 29 серпня 2018 р.

Согласно регламенту, решение о том, какой фильм выдвигать на «Оскар» принимается в результате голосования: каждый член комитета, который в этом году участвует в заседании, голосует за фильм, который считает нужным выдвинуть, после подсчета баллов каждому фильму добавляется по баллу за следующие пункты: участие в кинофестивале класса «А» в одной из конкурсных программ, приз на кинофестивале класса «А», рецензии в одном из профильных изданий – Variety, Hollywood Reporter, Screen.

В предыдущие два года каденции комитета на «Оскар» выдвинули «Уровень черного» Валентина Васяновича и «Украинские шерифы» Романа Бондарчука.

К следующему заседанию общественный совет Оскаровского комитета должен сформировать его новый состав. В общественный комитет входят режиссеры украинских фильмов, участвовавших в кинофестивалях класса «А» с 1991 года, и фильмов-призеров кинофестивалей класса «А», кинокритики и киножурналисты-члены ФИПРЕССИ (Международной федерации кинопрессы) и члены Европейской киноакадемии. Оскаровский комитет формируется из состава общественного совета.

Сейчас продолжается формирование лонг-листа претендентов в номинации «Лучший иностранный фильм» – каждая желающая страна выдвигает по фильму, который проходит отбор в лонг-лист по формальным критериям. К январю в Американской киноакадемии сформируют шорт-лист из 9 фильмов, а в финальную номинацию пойдет пять картин. Церемония награждения «Оскар»-2019 состоится 24 февраля.

«Левый Берег»