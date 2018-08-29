ФСБ готовит провокации в Украине и Турции к визиту делегации РПЦ к Константинопольскому патриарху

Для этого ФСБ сформировало несколько группу «украинских паломников», которые должны в Стамбуле провести провокации против делегации РПЦ. В тоже время готовится и «крестовый поход» РПЦ против Украины.

Во время визита визита делегации РПЦ на Фанар 31 августа для встречи с Вселенским патриархом Варфоломеем по вопросу недопущения предоставления Томоса об автокефалии УППЦ, российскими спецслужбами проводятся всевозможные провокации на территории Украины и в самом Стамбуле. Об этом сообщил координатор группы «Информационное сопротивление», нардеп Дмитрий Тымчук в Facebook.

«По данным наших источников, ФСБ РФ инициировано и сформировано несколько групп «украинских паломников». Данные группы должны прибыть в Стамбул и под координацией уже резидентуры СВР РФ в Турции провести провокации в отношении делегации РПЦ во время ее прибытия и прибывания на Фанаре, в т.ч. числе силового характера, под видом «патриотически и радикально настроенных граждан Украины с соответствующей атрибутикой», – написал он.

По информации группы ИС, в ракурсе визита делегации РПЦ (во главе патриарха Кирилла или митрополита Илариона, как ранее… Опубліковано Dmitry Tymchuk Середа, 29 серпня 2018 р.

В дальнейшем, согласно плану, после задержания «украинских патриотов и радикалов» местными правоохранителями, они должны будут озвучить на камеру, что «прибыли в Турцию по заданию украинских спецслужб, а сам вопрос координировался непосредственно из Администрации Петра Порошенко».

По словам депутата, цели данного комплекса мероприятий следующие:

– попытаться дискредитировать украинские власти перед Вселенским патриархом и мировым сообществом, в т.ч. и перед другими Поместными церквями;

– сформировать дополнительную информационную картинку и усилить позиции делегации РПЦ перед встречей в контексте того, что «украинская власть и радикалы мало того, что уже преследуют и запугивают представителей Московского патриархата на территории Украины, так уже цинично позволяют себе такие же действия и в Святая Святых».

Напомним, 31 августа предстоятель Русской православной церкви Кирилл (Гундяев) посетит Стамбул, где встретится с патриархом Константинопольским Варфоломеем. Сообщалось, что во время визита «стороны обсудят вопросы, представляющие взаимный интерес».

1-3 сентября в Стамбуле состоится Синаксис – собрание всех архиереев Константинопольской православной церкви во главе с патриархом Варфоломеем. Перед этим у Вселенского Патриарха Варфоломея назначена встреча с главой РПЦ.

Синод, на котором будет рассматриваться украинский вопрос, был перенесен с сентября на октябрь.

«Украинско-Российское обозрение»