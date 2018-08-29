Посол Украины в США опроверг информацию о закупке систем ПВО

Чалый заявил, что цена и конкретное количество закупаемых комплексов ПВО является закрытой информацией, а его слова были неверно интерпретированы.

Посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что информацию о запросе Украины на закупку в Соединенных Штатах систем противовоздушной обороны неправильно интерпретировали журналисты. Об этом сообщает «Радио Свобода».

Он отметил, что конкретное их количество и цена является закрытой информацией, хотя работа в направлении военно-технического сотрудничества Украины и США ведется и будет продолжаться.

«К сожалению, многие СМИ неправильно интерпретировали то, что я говорил, связав куски из разных частей интервью. Действительно, то, что мы постоянно ведем эту работу – это правда», – сказал Чалый.

«Но говорить, что есть конкретный запрос и на сколько (систем ПВО – ред.) – во-первых, это закрытая информация, но работа ведется и она будет продолжаться», – добавил он.

Посол пояснил, что был «теоретический» вопрос, сколько стоят системы ПВО сейчас.

«Я говорил, что в магазинах такие системы не купишь, и назвал приблизительные оценки стоимости», – отметил Валерий Чалый.

Ранее в СМИ была распространена информация со ссылкой на Валерия Чалого о том, что Украина подала запрос в США на покупку систем противовоздушной обороны стоимостью $750 млн за одну единицу, при необходимости минимум трех соответствующих военных комплексов для украинской армии.

1 марта Госдеп США одобрил продажу Украине переносных противотанковых ракетных комплексов «Джавелин» на сумму $47 миллионов.

В мае госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон поддерживает предоставление Украине оборонительного оружия в будущем.

«Радио Свобода»