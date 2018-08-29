Путин и Европа: разрушение единства «немецкого мира»

Раздвоение Европы, прогибающейся перед Путиным, показывает, что вся путинская стратегия базируется на разрушении единства «немецкого мира» – вбить раскол между Германией и Австрией.

Режим Путина пребывает в крайне затруднительном положении: международные санкции обескровили экономику страны и все больше ведут к потере легитимности авторитарного правителя в глазах простых россиян. В таких условиях ключевая задача российских спецслужб и дипломатов состоит в избавлении от санкционного ярма, пишет на страницах сайта группы «Информационное Сопротивление» редакция секции «Дельта».

Для этого Москва давит на Германию, как ведущую сторонницу санкций, не только с помощью энергетического шантажа, угрозы новых волн мигрантов, гибридной войны, но и с использованием своего «австрийского сателлита», который крепко подсел на российскую газовую иглу.

Затяжная венская рапсодия на российской газовой трубе

Австрийская Республика давно занимает особое место во внешней политике президента Путина – в Кремле считают правительство в Вене наиболее дружественным к России из всех стран Запада. Хоть влияние Австрии на международную политику в целом нельзя назвать очень весомым, ведь в современных границах республика представляет лишь бледную тень некогда могущественной мировой державы – Австро-Венгерской Империи, входящей в состав европейского концерна наций, тем не менее Москва интенсивно окучивает это государство в самом сердце Европейского Союза.

Еще в далеком 1968 году, когда советские войска готовились подавлять «пражскую весну», федеральный канцлер Австрии Франц Йонас прибыл в Советский Союз, чтобы засвидетельствовать подписание контракта между советским объединением «Союзнефтеэкспорт» и компанией Österreichische Mineralölverwaltung (ÖMV) на поставку природного газа из СССР в Австрию. Газ из Западной Сибири поступил в пункт Баумгартен уже через три месяца. Таким образом, Австрия стала первой страной Запада, в которую СССР начал поставлять свой природный газ.

Выходит, что именно Австрия стала краеугольным камнем, на котором в последствии была выстроено российское газовое оружие, с помощью которого режим Путина стремится управлять политическими процессами в странах-членах ЕС, а также в государствах-соседях.

В 1973 году австрийцы получили статус стратегического союзника Кремля, в результате чего по австрийской земле был проложен газопровод и открыт советский «Донаубанк», а в Беларуси специалистами Voestalpine был построен меткомбинат в Жлобине. Дружба была настолько горячей, что буквально перед самым крахом Союза австрийцы даже успели осуществить запуск своего космонавта на орбиту Земли, осуществив мечту стать космической державой.

Придя к власти в России, Путин, который, как известно, работал в КГБ на немецком направлении, стал активно реанимировать российское влияние в Австрии, как второй по значимости стране «немецкого мира» после самой Германии. За годы его правления он бывал здесь 6 раз – чаще, чем в Брюсселе или большинстве стран СНГ.

23 мая 2007 года российская делегация во главе с президентом Путиным посетила Австрию, где провела встречи с федеральным канцлером Альфредом Гузенбауэром и президентом Австрии Хайнцем Фишером. По итогам визита было подписано около 30 соглашений, сумма которых составила 3 миллиарда евро.

5 января 2008 года в Австрии заместитель председателя правления ОАО «Газпром» Александр Медведев и Генеральный Директор OMV AG Вольфганг Руттенсторфер подписали Соглашение о сотрудничестве, результатом которого стало получение «Газпромом» 50% доли в Центрально-Европейском Газовом Хабе (ЦЕГХ). А в июне 2014 года, в самый разгар боевых действий на Донбассе, австрийский канцлер Фишер в Вене принял Путина и подписал соглашение о присоединении Австрии к газовому проекту «Южный поток», который оказался полностью провальным из-за позиции Брюсселя и правительства Болгарии.

Но на этом попытки Кремля использовать Вену в своих целях по различным направлениям, конечно же, не завершились. О том, какую большую роль австрийцы продолжают играть в газовой геополитической игре Путина, говорит тот факт, что диктатор России после своего очередного «переизбрания» в 2018 году свой первый заграничный визит совершил именно в Вену, где обосновалось дружественное ему правительство популистов во главе с «молодым правоцентристом» Себастьяном Курцем, который вступил в альянс с Австрийской партией свободы (АПС).

Последняя считается открытым «другом Путина», и контакты с Москвой налаживал в свое время еще бывший лидер АПС Йорк Хайдер. Сейчас они очень обширны. Функционеры партии, в частности, отправляли наблюдателей на «референдум» в Крым и хвалили его проведение. Уже после аннексии, вопреки позиции ЕС, выходцы из АПС посещали аннексированный россиянами полуостров. Но по контактам с российскими политиками АПС вышла на новый уровень, подписав в конце 2016 года пятилетнее соглашение «о взаимодействии и сотрудничестве» с «Единой Россией». Как писала австрийская пресса, стороны среди прочего договорились сотрудничать в патриотическом воспитании молодежи.

Июньский вояж Путина в Вену несет в себе огромный символический заряд, и должен посылать лидерам ЕС сигнал о том, что Россия и дальше будет проводить свою газовую экспансию на континенте, даже вопреки их желаниям и стремлениям европейских наций. Как известно встреча Путина с федеральный президентом Австрии Александром Ван дер Белленом и федеральным канцлером Австрии Себастианом Курцем проходила в рамках «празднования» 50-летия сотрудничества двух государств в газовой сфере.

«Газпром» все больше стремится усадить австрийцев на свою газовую иглу на фоне постепенной утраты позиции из-за массированного перехода стран-членов ЕС на альтернативные источники поставок природного газа либо на его замещение путем инвестиций в возобновляемые источники энергии.

Таким путем начинает идти правительство Германии, крупнейшего покупателя российского газа в Европе, и совсем не исключено, что если Берлин примет в ближайшие десятилетия решение сократить эмиссию СО2 на 95%, то российский газ стране уже будет не нужен, ведь при его сжигании выделяется углекислый газ.

Уже сейчас в рамках коалиционного соглашения 2018 года бундесканцлер Ангела Меркель взяла курс на форсированное развитие возобновляемой энергетики, ускоренный отказ от углеводородного топлива и диверсификацию источников его поставок. В частности, Германия намерена к 2033 году вдвое (до 66%) увеличить долю солнца, ветра и биомассы в выработке электроэнергии. Одновременно до конца 2018 года ФРГ должна выработать план по отказу страны от электростанций на угле.

Это, как ожидается, серьезно ударит по угольной промышленности России. После этого будут закрыты все ТЭС, работающие на газе, что больно ударит по интересам «Газпрома», ведь он хочет по-крупному вложиться в проект «Северный поток-2», который в итоге может для него не окупиться.

На фоне размышлений немцев по теме как стать более энергетически устойчивыми, Австрия идет совсем иным путем. Руководимая популистами республика нарастила потребление российского газа и все больше расширяет свою энергетическую зависимость от россиян.

В пресс-релизе «Газпрома», приуроченном к 50-летию старта поставок советского газа в Австрию, с радостью отмечается, что в 2017 году «Газпром» установил исторический рекорд по объему экспорта в Австрию – 9,1 млрд куб. м газа, что на 50,3% (3 млрд куб. м) превышает показатель 2016 года (6,1 млрд куб. м) и на 33,8% (2,3 млрд куб. м) – объем поставок в 2005 году, когда был достигнут предыдущий рекорд (6,8 млрд куб. м).

Так, Австрия стала экономически уязвимой от России, что в итоге сделало ее удобным инструментом для продвижения инициатив по снятию душащих путинский режим международных санкций.

Австрийская соломинка для тонущего агрессора

Помимо пресловутого газового вопроса, Путин в ходе июньского визита в Австрию активно продвигал тему перспектив активизации диалога с ЕС по снятию антироссийских санкций.

С точки зрения российских внешнеполитических стратегов, у Москвы появился благоприятный шанс протащить выгодные для себя решения, ведь с 1 июля по 31 декабря 2018 года Австрия председательствует в Совете ЕС, а значит необходимо по максимуму задействовать австрийское правительство, в особенности, МИД, как площадку для лоббирования жизненно важных для путинского режима решений против продления европейских секторальных санкций.

Что тут говорить: санкционная война против режима Путина, длящаяся уже 4 года, крайне сильно подрывает дряхлеющую российскую экономику, которая так и не смогла к ним адаптироваться, и вносит разброд и шатания в российский политикум.

Из-за европейских ограничительных мер российский бизнес лишен «дешевых денег», ведь росбанки отрезаны от банковской системы Запада. Российские газодобытчики не могут получать у европейских партнеров услуги по глубоководному бурению для добычи нефти и газа, а в России остро не хватает своих собственных буровых установок, способных работать на шельфе, нет специализированных судов для проведения 3D-сейсморазведки. В целом, современные технологии добычи на шельфе в России отсутствуют. Это означает, что долгосрочные перспективы его освоения становятся еще более туманными.

Нехватка западных технологий сказывается и на других отраслях. Санкции ЕС, нацеленные на военно-промышленный комплекс, предусматривают не только запрет на торговлю оружием, но и на экспорт товаров двойного назначения, что выливается в нехватку комплектующих для высокотехнологичных отраслей, в частности, для микроэлектроники.

Страдания большого бизнеса в РФ для народа выливаются в повышение стоимости продуктов и товаров потребления, снижение зарплат, падение курса национальной валюты, рост безработицы в результате стагнацию рынка труда.

Уже много лет российская валюта находится в состоянии перманентного ослабления, и конца этому не видно. С начала весны 2018 года доллар подорожал более чем на 15% – с 55 до почти 64 рублей. Теперь причин для дальнейшего обрушения «деревянного» еще больше. Подготовка США к введению нового более объемного пакета санкций против Москвы уже осенью, отток капитала и нестабильные цены на нефть могут привести к тому, что уже в сентябре стоимость американского денежного знака превысит планку в 70 рублей.

Если еще недавно российские СМИ и эксперты бравировали высоким запасом прочности российской экономики, то уже сейчас есть опасения, что она пойдет, если не по сценарию аргентинского дефолта начала 2000-х гг., то может пережить шок, подобно тому, что недавно испытала на себе Турция.

Поэтому сейчас на фоне все большего затягивания поясов пыл оптимистов существенно поугас. В частности, Центробанк с 23 августа до конца сентября перестает покупать валюту для Минфина. Как говорится в официальном сообщении финансового регулятора, это сделано, чтобы «повысить предсказуемость действий денежных властей», а также «снизить волатильность финансовых рынков». Попросту говоря, ради поддержания курса рубля, который без этой поддержки, судя по всему, продолжит падать. За время падения рубля международные резервы России сократились на $5,4 млрд. В то же время, приблизительно такую же сумму на счетах, принадлежащих российским физическим и юридическим лицам, «реквалифицировал», а попросту говоря, заморозил в рамках соблюдения американских санкций всего один швейцарский банк Credit Suisse.

Российское население явственно готовится к новому кризису: средний чек россиян стал самым скромным с 2016 года, и готовность тратить деньги только снижается. Все это происходит на фоне старта чрезвычайно непопулярной пенсионной реформы, предусматривающей повышение пенсионного возраста до 63 лет у женщин и до 65 лет у мужчин.

В стране нарастают протестные настроения, ведь 90% россиян против пенсионного нововведения. Появляются интернет-петиции против реформы, звучат требования отставки «народных избранников», принявших драконовский закон, возникают стихийные уличные протесты с требованиями проведения всенародного референдума за отмену реформы. Людей можно понять: ведь большинство из них попросту до пенсии не доживут.

На этом фоне рейтинг правящих «единороссов» упал до десятилетнего минимума, а лишь за неделю доверие к Путину рухнуло на 30%. Непродуманная социально-экономическая политика Кремля ведет страну к катастрофе и толкает на все новые и новые авантюры.

В таких условиях Путин дал указание своим спецслужбам и дипломатам использовать максимум ресурсов для того, чтобы добиться снятия убийственных европейских санкций. Как уже упоминалось, своеобразной спасательной соломинкой для этой цели была выбрана Австрия.

Но даже местные политики далеко не до конца удовлетворяют Путина, мечтающего выбраться из международной изоляции. В июне 2018 года Путин, находясь в Вене, призвал европейцев к диалогу. На это австрийский президент Ван дер Беллен заверил, что Австрия будет действовать в русле решений Евросоюза. «Мы живем во времена возросшей напряженности, – подчеркнул он. – Австрия обязалась внести вклад в разрядку напряженности, – отметил президент страны. – Но надо сказать, что Австрия в вопросе санкций придерживается линии ЕС».

Аналогичную позицию высказал и Себастьян Курц, одновременно выразивший надежду на то, что прогресс в выполнении минских соглашений позволит «шаг за шагом отменить санкции» за политику Москвы на востоке Украины.

Но РФ не хочет менять свой конфронтационный курс в отношении Украины, Европы и едва ли не всего мира, и решила встать на путь внесения раскола в ряды стран ЕС, чтобы можно было давить на них с целью ревизии их позиций.

Хотя явно австрийские высшие руководители продемонстрировали свою приверженность интересам общего европейского дома, последующая цепь событий показала, насколько сильно их слова расходятся с делами. Ярким примером этого служит обострение немецко-австрийских отношений цель которого состоит в смягчении санкционной политики Берлина.

Конфликтная пара: кто стоит за немецко-австрийским клинчем

Как уже упоминалось выше, у Австрии и Германии различные стратегии относительно роли российского природного газа в их экономиках. Но это не единственное разночтение в политиках двух стран.

Правительства Ангелы Меркель и Себастьяна Курца совершенно по-разному смотрят на вопрос борьбы с нелегальными мигрантами в ЕС. Если немецкий канцлер является приверженцем либерального курса к проблеме мигрантов с Ближнего Востока и Африки, который предусматривает наличие многостороннего подхода, чтобы сохранить веру в европейскую систему ценностей. В частности, ЕС должен договариваться со странами Африки относительно соглашений по миграции, аналогично соглашениям с Турцией о принятии мигрантов. Т.е. речь идет об укреплении внешнего периметра ЕС.

Меркель верит, что поскольку приток мигрантов в ЕС сократился, то стоит снова использовать Дублинские соглашения, которые прибывали в параличе с 2015 года. До этого она продвигала концепцию работы сообща, которая предполагает разработку справедливой системы распределения беженцев и совместную работу по их возвращению.

В свою очередь Себастьян Курц выдвинул концепцию «оси желающих» ужесточить миграционные правила ЕС Вена-Рим-Берлин, вплоть до восстановления, как внутреннего пограничного контроля, так и усиления внешнего, а также введения практике приема судов с мигрантами в европейских портах. «Наша цель на время председательства Австрии в Совете Европы – это укрепить Frontex (европейское агентство пограничного контроля). Но не только финансово или за счёт увеличения его численности, но и за счёт того, чтобы предоставить ему больше полномочий», – заявил Курц.

На саммите в июне 2018 года лидеры ЕС согласились, что надо реформировать Дублинское соглашение о квотном распределении беженцев и выработать новые правила приема иммигрантов, которые должны быть утверждены в сентябре. Теперь страны ЕС будут создавать на своих территориях общеевропейские («якорные») центры приема иммигрантов, которые станут действовать при сотрудничестве с Управлением Верховного комиссара по делам беженцев.

В отдельных случаях планируется предоставлять таким центрам экстерриториальный статус, чтобы избежать претензий правозащитников при принудительной высылке иммигрантов. Также участники саммита обязались финансировать фонд помощи африканским странам, откуда прибывает большинство иммигрантов.

Хотя политические баталии относительно финализации европейской политики по приему мигрантов еще впереди, уже сейчас миграционный вопрос разъедает правящую в Германии коалицию.

Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер пошёл на прямой конфликт с канцлером Ангелой Меркель. Он заявил 14 июня, что готов ужесточить миграционную политику без её санкции и готов собственным указом начать процедуру отсева нежелательных мигрантов на границах страны их депортации, несмотря на противодействие федерального канцлера Меркель.

При этом он решительно заявляет, что не может больше работать с Меркель, а вот позиция канцлера Австрии Курца ему по душе. Демарш Зеехофера грозит развалу в рядах ХДС/ХСС и может привести к выходу баварцев из правительства. После этого Германия может погрузиться в затяжной политический кризис, что очень ослабит ее позиции и развяжет руки, к примеру австрийцам, которые смогут чувствовать себя фривольно, пока в Берлине будет идти борьба за власть.

Именно в таком сценарии более всего заинтересованы в окружении Путина, и уже прилагают максимум усилий для его реализации.

После июньского визита Путина в Вену вспыхнул шпионский скандал: 15 июня, австрийские издания Profil и Der Standard опубликовали эксклюзивы, полученные из рук некоего немецкого источника, о ведении слежки службой внешней разведки Германии (BND) за рядом объектов и лицами в Австрии в период с 1999-го по 2006 г.

В поле зрения BND попали как потенциальные террористы и торговцы оружием, так и австрийские учреждения, крупные компании, банки, а также штаб-квартиры международных организаций, в частности, ОБСЕ, ОПЕК и МАГАТЭ, офисы ООН и 75 посольств.

Сразу после этого президент Александер Ван дер Беллен и канцлер Себастьян Курц дали совместную пресс-конференцию. «Масштаб слежки был грандиозным», – заявил Курц, потребовал от Меркель объяснений, подчеркнув, что негоже союзникам шпионить за союзниками.

То, что «информационная бомба» взорвалась буквально через несколько дней после противоречивого визита Путина, может указывать на наличие некоего сговора между россиянами и австрийцами по расшатыванию Меркель. Учитывая тот факт, что журналисты Profil и Der Standard ссылаются на источники на немецкой территории, то нельзя исключить, что Москва, имеющая влияние на немецкий политикум и бизнес, осуществила слив этой информации.

Более того, Путин мог пообещать Курцу и политическую поддержку его коалиции на территории Германии путем задействования российских агентов в сателлитной Москве партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), являющейся не только правоконсервативной партией, но и крупнейшей парламентской оппозиционной силой.

Одним из участников реализации схемы поддержки австрийских популистов на территории Германии, равно как и дополнительным фактором давления на Меркель, должен стать откомандированный Путиным на немецкую землю опальный руководитель «Российских железных дорог» (РЖД) и в свое время кадровый сотрудник СВР и друг Путина – Владимир Якунин.

На днях он получил визу категории «D», которая дает возможность работать в Германии. Субъект находится под американскими и австралийскими санкциями из-за участия в российской аннексии Крыма. Тем не менее пока под санкции со стороны Европейского Союза Якунин не попал. И теперь он будет в Берлине руководить работой института «Диалог цивилизаций».

Реальными целями данной российской гибридной организации выступают смещение внимания с российских агрессивных действий и имперских амбиций в сторону деятельности США, декларирование «мирных» намерений РФ. В этом всем принимают участие европейские политики, бизнесмены, ученые, люди с ярко выраженной пророссийской позицией.

Напористость и наглость России в отношении к Германии также подчеркивает неформальный визит Путина в Вену на свадьбу главы МИД Австрии Карин Кнайсль, как раз по пути на встречу с Меркель.

То, что Кнайсль входит в правительство по квоте АПС, отличающейся популизмом, консерватизмом, антимигрантской риторикой и антиамериканизмом лишний раз подчеркивает родство данной политсилы к системе ценностей путинского режима.

Подобное поведение Кнайсль это не только лишение Австрии статуса незаинтересованной нейтральной стороны на переговорах ЕС и России, но и пощечина Ангеле Меркель. Как известно, канцлер Германии не принимала у себя Путина с 2014 года в виду того, что он творил бесчинства на территории Украины и Сирии. На этом фоне танцы Кнайсль с кровавым диктатором и их близкие отношения идут в разрез с поддержкой политикой сдерживания России, проводимой Меркель, и превращают Вену в «троянского коня» РФ в рядах ЕС.

Что не менее важно, поскольку австрийское правительство популистов стоит на позициях противодействия нелегальной миграции, Путин хочет использовать Кнайсль, пока она сидит к кресле председателя Совета ЕС не только для смягчения санкций, но и для выбивания средств из европейских стран для восстановления инфраструктуры Сирии, к уничтожению которой ВКС РФ приложили самое деятельное участие.

Так дерзко, путем шантажа и интриг, Путин хочет выбить деньги и из Меркель, но похоже, что за свое хамство он получил достойный отпор со стороны Меркель.

«Володя, ты полегче!»: немецкие ответки Путину

Только лишенный рассудка политик после танцев с Кнайсль мог рассчитывать на положительное отношение со стороны немецкого канцлера Меркель. И дело тут не только в том, что она приревновала кремлевского альфа-самца к австриячке, но еще и в элементарной тактичности.

Лидеры-изгои, подобные Путину, чтобы хоть как-то смягчить свою участь, обязаны вести себя совсем иначе, но похоже, что воодушевленный своими пиарщиками обитатель Кремля уверовал в свою мощь и попытался взять немецкую крепость. Но потерпел крах.

Трехчасовые переговоры в Берлине для него закончились ничем. Прорыва не произошло ни в украинском, ни в сирийском вопросе. Путин не смог убедить Меркель, что «Северный поток-2» это сугубо экономический проект, который сохранит украинский транзитный потенциал. Также ему не удалось заручиться поддержкой немцев в вопросе постконфликтной реконструкции Сирии, и Москва так и осталась одиноко сидеть в сирийской ловушке с другом Асадом.

Но на этом злоключения Путина и россиян не закончились и Берлин пошел в наступление.

22 августа германские правоохранительные органы при поддержке спецподразделения GSG 9 задержали в столице «31-летнего российского гражданина Магомеда-Али Ц», по подозрению в подготовке теракта. Об этом говорится в сообщении, которое распространила Генпрокуратура ФРГ в Карлсруэ.

«Обвиняемый подозревается в том, что он, действуя совместно с задержанным во Франции Клементом Б., готовил серьезное, угрожающее государству преступление, а также преступление с использованием взрывчатки», – говорится в сообщении.

Теракт в Германии был бы чрезвычайно выгодным для Москвы, которая хочет получить деньги для «решения сирийской проблемы». Если бы он осуществился, то в первую очередь подозрение упало бы на сирийских беженцев, а это в свою очередь склонило бы Меркель и критиков предложения Путина, к принятию непопулярного решения. Ведь восстанавливаемая страна, в представлении европейцев – это отток беженцев на родину.

В этом контексте важно подчеркнуть, что немцы Магомеда-Али взяли заранее, без доведения слежки до оптимального результата. Видимо, это вызвано тем, что после визита Путина указания из Москвы пришли однозначные и категоричные, и немецкие спецслужбы сработали на предупреждение.

Следующим ходом Меркель против зарвавшегося Путина стал визит в Азербайджан, где канцлер сообщила о желании Германии увеличить поставки азербайджанского газа на рынок ЕС.

Во время совместной пресс-конференции с президентом Азербайджана Ильханом Алиевым, Меркель отметила, что открытие «Южного газового коридора» является хорошей новостью для энергоснабжения ЕС. «Азербайджанский газ должен помочь диверсифицировать источники поставок энергоносителей в ЕС. Благодаря газу, который будет поступать «Южным газовым коридором», ЕС сможет уменьшить зависимость от России», – заявила канцлер Германии.

Меркель отметила, что для обеспечения поставок газа со стороны азербайджанского государственного предприятия CJSC правительство Германии готово выделить миллиардные гарантии. Кроме того, президент Азербайджана подчеркнул, что его страна готова увеличить поставки газа в ЕС и дал понять, что Баку готово к перестройке имеющихся мощностей газопровода.

Перед этим Меркель посетила Грузию, где было подписано соглашение о начале проектирования и строительства большого газохранилища на грузинской территории. Эта мера должна создать возможности для поиска путей транспортировки газа с Каспия в Украину, а дальше по существующей газотранспортной системе в Евросоюз в обход России.

Также канцлер Германии в ходе визита в Грузию посетила село Одзиси на границе с Южной Осетией, где осмотрела в бинокль расположенную недалеко от села российскую военную базу. Немецкая пресса восприняла этот жест своего лидера, как некий вовсе непрозрачный намек для российского президента Путина. Этим она дала ему понять, что Абхазия и Южная Осетия – оккупированные РФ территории и неотъемлемая часть Грузии.

Относительно поездки в Армению, то там Меркель выразила наибольший интерес к урегулированию нагорнокарабахского конфликта, что должно сделать Закавказье более стабильным регионом.

Описанные шаги Германии по нейтрализации российского террориста, готовившего взрыв, а также турне Меркель по Закавказью должны поставить Путина на место, и дать ему понять, что с Берлином политика выкручивания рук не пройдет.

Так, немцы смогли побить «сирийскую» и «газовую» карты Кремля. Но на этом успокаиваться не стоит, загнанная в угол Россия очень опасна, а значит от нее можно ожидать новых подрывных шагов, как-то дальнейшие интриги с Австрией в вопросе мигрантов, а также новый виток гибридной войны против Германии по средством пятых колонн на немецкой земле.

Верить в увещевания Кремля в то, что в свои 70 лет кадровый кгбист Якунин поехал в Берлин снижать международную напряженность, как минимум, неуважительно к самой сути его профессии, весьма далекой от мирной жизни.

Секция «Дельта», «Информационное Сопротивление»