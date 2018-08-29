Айдер Муждабаев: Утро. Август. Иловайск… Людоеды-«братья»

Сегодня в Украине годовщина страшной трагедии. Четыре года назад сотни украинских воинов сложили голову при выходе из-под Иловайска в результат открытого россиянами огня в упор…

Сегодня четыре года. Это никогда не забудется, не простится. Но может повториться в виде полномасштабной войны абсолютно в любой момент. Обо всем этом – в видеоблоге журналиста Айдера Муждабаева.

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Наша главная и единственная опоры сейчас — это Армия. Нельзя питать никаких иллюзий насчёт России. Никакого «мира» с ними нет и не может быть. Не может быть мира у людей с людоедами.

Айдер Муждабаев, YouTube