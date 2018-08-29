Украина усиливает защиту Азовского и Черноморского побережья

В частности, меры по отражению возможной агрессии с моря отрабатывались в ходе совместных учений «Шторм-2018». Планируется так же увеличить корабельную группировку в Азовском море.

В ближайшее время Украина увеличит корабельную группировку, морскую пехоту и артиллерию на азовском направлении для безопасности акватории Азовского моря. Об этом заявил командующий Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Игорь Воронченко 28 августа на старте совместных командно-штабных учений командования ВМС ВСУ с другими военными формированиями и правоохранительными органами «Шторм-2018».

К учениям, кроме ВМС, привлечены подразделения Сухопутных войск, Воздушных сил, Сил специальных операций ВСУ, Государственной пограничной службы, Национальной гвардии и Государственной службы специального транспорта Минобороны.

Розпочалося спільне командно-штабне навчання Командування ВМС ЗС України з іншими військовими формуваннями та… Опубліковано ВМС ЗС України Вівторок, 28 серпня 2018 р.

Отрабатывают управления войсками (силами) в ходе ведения противовоздушной обороны и стабилизационных действий и в ходе обороны Черноморского побережья.

«Учения по управлению определенным комплектом войск при отражении вооруженной агрессии с морского направления проводятся с целью усовершенствования практических навыков командного состава в ходе принятия решения во время отработки задач по указанной тематике», – сказал Воронченко.

«Важным элементом является совершенствование работы командного пункта управления и совместимости с другими органами управления», – добавил адмирал.

Подразделения осуществляют ведение стабилизационных действий, отражение воздушного нападения противника, перегруппировку войск, подготовку районов к выполнению задач и осуществлению противоподводно-диверсионной обороны и борьбы с диверсионно-разведывательными группами противника.

Уже провели перебазирование подразделений морской авиации на полевой аэродром и пополнение всех видов боеприпасов подразделениями обеспечения.

«В ближайшее время планируется увеличение корабельной группировки, морской пехоты и артиллерии на Азовском направлении для надежной защиты всех рубежей и мирной производственной деятельности в акватории Азовского моря», – цитирует Воронченко командование ВМС.

«Украинско-Российское обозрение»