Холопы ожидают царского указа. О пенсионной реформе в России

Владимир Путин в среду официально выскажется по пенсионной реформе. Президент выступит с телеобращением к нации. Накануне он проводил совещание в Омске с профильными министрами и вице-премьерами.

Глава государства со ссылкой на историческую цитату дал понять, что российская власть не допустит безответственных решений. Политический обозреватель «КоммерсантЪ FM» Дмитрий Дризе считает, что за потенциальное смягчение курса возможно придется заплатить крупному бизнесу.

Не то что чиновники у нас нерадивые, но за всеми нужен глаз да глаз. Ответственный президент за этим следит, если что – всегда поправит подчиненных, заступится за рядового гражданина. Или, по крайней мере, объяснит, почему руководство страны так поступает.

Смысл такой – все что происходит, делается для общего блага. Кремль уполномочен заявить: мы не думаем о рейтингах. Тема пенсий столь серьезна, что решено выбрать формат телеобращения, чтобы позицию власти довести практически до всех.

В принципе, не важно, кому – Людовику XIV или маркизе де Помпадур – приписывают фразу «После нас хоть потоп». Ссылка на историю верна по сути – этот принцип порочный. Нынешняя российская власть таким образом поступать не намерена. Возможно, так звучит основной политический посыл со стороны президентской вертикали.

Нельзя исключать, что в подтверждение серьезности намерений нам в очередной раз показали: с теми, кто собирается пиариться на важной, болезненной теме, действовать будут жестко. Накануне выступления Владимира Путина Алексей Навальный получил очередные 30 суток ареста.

Теперь главное: каковы будут источники финансирования этих самых ответственных решений. К сожалению, дефицит пенсионного фонда по-прежнему существует. Если где-то убавить, значит, надо где-то прибавить – простой принцип.

Возвращаемся в Омск на совещание с членами правительства: среди профильных министров и вице-премьеров экономический советник президента Андрей Белоусов. Вроде что здесь такого – он же по экономике? Кому, как не ему, присутствовать на важной встрече. Но есть одно «но». Именно Андрей Белоусов недавно наделал столько шума своим предложением изъять часть сверхприбыли у металлургических и нефтехимических компаний.

В нынешней ситуации, когда денег явно не хватит на всех, чем-то нужно жертвовать. Ведь есть еще и национальные проекты, которые уже обещали – их вполне можно преподнести в качестве компенсации за повышение пенсионного возраста. Вряд ли решение отменят полностью. Так что велики шансы все-таки расстаться со сверхприбылями, товарищи олигархи.

Нельзя забывать, что в основе нынешней российской государственной модели лежит ручное управление. И в этом случае как скажут, так придется и сделать. За ответственность тоже нужно платить.

Зато есть посыл – с наступлением лучших времен инвестиции вернутся с лихвой. Ничего не поделаешь – сейчас всем сложно.

Дмитрий Дризе, «КоммерсантЪ FM»