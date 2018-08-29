Под посольством России в Киеве прошла акция «Путин, за Иловайск ответишь»

Возле посольства были установлены 366 белых крестов в память о жертвах Иловайской трагедии, расстрелянных российскими военными при выходе из окружения по коридору безопасности.

Под посольством Российской Федерации в Киеве активисты провели акцию «Путин, за Иловайск ответишь» и установили на проезжей части 366 белых крестов в память о жертвах Иловайской трагедии. Об этом сообщает корреспондент «Укринформа».

К акции присоединилось несколько сотен участников. На мероприятии было немало людей в военной форме, добровольцы, родственники и друзья погибших.

Активисты принесли чучело с маской российского президента, завернутого во флаги так называемых самопровозглашенных «республик» в ОРДЛО.

Участники акции держали плакаты «Не забудем, не простим», «Путин – убийца», «Путин, за Иловайск ответишь».

Присутствующие почтили погибших в Иловайске минутой молчания.

Организаторы акции попытались передать обращение к Путину с требованием освободить всех украинских политзаключенных, однако работники посольства через голосовую связь у входа заявление принять отказались и порекомендовали направить обращение почтой на адрес посольства.

Первый заместитель главы Верховной Рады Ирина Геращенко в Facebook также написала: «Путин и руководство РФ должны ответить за Иловайск, Лутугино, Дебальцево, за тысячи убитых и раненых украинцев, за десятки разрушенных сел, за убитых детей, гражданское население, за расстрелянных в коридорах смерти наших военных».

«Благодарю за акцию. За то, что на плакате написан правильный адресат. Надоели все эти яловые призывы и вызовы – на партийных съездах, концертах, митингах – с требованием освободить украинских политзаключенных, закончить войну, но без адресата», – отметила она.

Путін і керівництво РФ мають відповісти за Іловайськ, Лутугіно, Дебальцеве, за тисячі вбитих і поранених українців, за… Опубліковано Iryna Gerashchenko Середа, 29 серпня 2018 р.

«Фамилию Путин стыдливо на этих партийных тусовках и концертах умалчивают. Военные не молчат. Они точно знают имя убийц. Кланяемся памяти всех погибших, гордимся всеми, кто выжил. Не забудем убийцам и не простим», – добавила Геращенко.

Летом 2014 года российские спецназовцы вторгались в Украину, в конце августа того года российские военные окружили украинских бойцов под Иловайском.

Украинским частям выдвинули требования выхода из кольца, но 29 августа российские бойцы расстреляли колонны украинских военных из тяжелого вооружения.

Погибли по меньшей мере 366 человек, еще 158 считаются пропавшими без вести.

Во время боевых действий в районе Иловайска Донецкой области 24-29 августа 2014 года погибло более двух сотен россиян. Об этом во время пресс-конференции 28 августа заявил полковник начальник управления гражданско-военного сотрудничества ВСУ Алексей Ноздрачев.

«По информации полученной от различных разведывательных органов и по результатам нашей работы во время Иловайских событий погибло не более 200 военнослужащих Российской Федерации», – сказал полковник.

По его словам, также около 300 военнослужащих РФ, участвовавших в контрнаступлении и блокировании Иловайска, были ранены.

Также под Иловайском, по словам полковника, погибло 300 боевиков «ДНР».

Он добавил, что в целом за 2014 год на Донбассе погибли 1700 российских военных.

Ноздрачев в 2014 году занимался сотрудничеством с местным населением в Иловайске.

Временная следственная комиссия Верховной Рады по расследованию обстоятельств трагедии под Иловайском считает, что в этих событиях виновен экс-министр обороны Валерий Гелетей и начальник генштаба Виктор Муженко.

14 августа 2017 года ГПУ опубликовала результаты расследования Иловайской трагедии в августе 2014 года.

По данным Главной военной прокуратуры, только за 29 августа 2014 года под Иловайском погибли 366 украинских бойцов, 429 – получили ранения различной степени тяжести, еще 300 – попали в плен.

Поисковики, которые занимаются эвакуацией тел украинских военных из оккупированной территории Луганской и Донецкой областей, больше всего остатков находили по маршруту, которым отходили с Иловайского котла. Об этом в интервью «Украинской Правде» рассказал координатор «ЭВАКУАЦИЯ 200» подполковник Михаил Котелевский.

По его словам, 30-31 августа и 1-2 сентября 2014 года на пути, по которому с Иловайского котла выходили украинские подразделения, восьмая медицинская рота эвакуировала около 250 тел погибших.

Котелевский пояснил, что после этого с 3 сентября на территорию Иловайска начали заезжать представители «ЭВАКУАЦИЯ 200», потому что боевики выдвинули ультиматум, который позволял эвакуацию тел исключительно гражданскими.

«Медики собирали тела на открытой местности, а наши поисковики – то, что не смогла забрать медицинская рота. Это еще 100-115 мешков с телами и фрагментами погибших», – сказал он и добавил, что остатки хранили в рефрижераторных вагонах.

В конце ноября 2014 года вагоны с погибшими поехали на судебно-медицинскую экспертизу в Запорожье.

«Поэтому получился такой временной разрыв в эвакуации остатков», – пояснил координатор.

С конца декабря-начале января 2015 года, по словам Котелевского, динамика улучшилась и все тела начали доставлять в Днепропетровское областное бюро судебно-медицинской экспертизы.

Кроме того, он добавил, что боевики не присылают своих поисковых групп вне оккупации. Координатор предположил, что им для этого не хватает финансирования.

Военные поисковики за 2017 год вернули с неподконтрольной территории останки пяти военнослужащих, погибших в 2014-2015 годах.

Также он добавил, что сейчас эксперты пытаются идентифицировать 85 тел, пропавших без вести военнослужащих.

Следующая ротация поисковиков запланирована на август-сентябрь. Планируется искать пропавших бойцов по маршруту ухода военных из Иловайска, а также других районах Донбасса.

Котелевский рассказал, что с каждым годом все меньше шансов найти остатки и их идентифицировать.

«Есть такой термин – рабочий биологический материал. Идет его деградация, органика «натягивается» от других биоматериалов и сложно выделить из этого объекта ДНК-пробы. Элементарно не останется с чего это делать», – пояснил он.

Координатор считает, что времени на поиски не осталось, так как в 2016 году прогнозировали, что они продлятся два года.

В августе 2018 года управление ООН пришло к выводу, что во время событий в Иловайске в августе 2014 года все стороны конфликта допускали серьезных нарушений прав человека.

В ООН, говоря о Иловайске, не указали на ответственность и роли России.

«Укринформ»