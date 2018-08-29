«Закончив АТО за две недели». От Славянска до Иловайска

Единственный шанс победить, «закончив АТО за две недели», был упущен именно в Славянске. А сегодня исполнилось ровно четыре года с момента страшной иловайской трагедии.

Сегодня, 29 августа исполняется 4 года со дня финального эпизода сражения под Иловайском. Тогда, выходящие из «котла» украинские подразделения, попали под ураганный огонь российских частей. Итогом этих трагических событий стала гибель 366 украинских бойцов, остановка наступления ВСУ на Донбассе и перевод войны в позиционную стадию, которая продолжается до сих пор, пишет на страницах «Фокус» Игорь Ветров. Могла ли украинская армия предотвратить поражение под Иловайском и победить летом 2014 года?

Причины неудачи под Иловайском обусловлены вторжением, как минимум, восьми батальонных тактических групп российской армии, которые обрушили фланг украинской армии на юге Донецкой области, взяли Новоазовск, вплотную подошли к Мариуполю и прорвались к Иловайску.

В районе Иловайска действовали 14 подразделений ВСУ и шесть подразделений МВД – добровольческие батальоны «Донбасс», «Днепр», «Свитязь», «Миротворец», «Херсон» и «Ивано-Франковск» общей численностью до 1000 человек. Эти батальоны являлись таковыми только на бумаге. Так батальон «Донбасс» насчитывал всего 192 человека, «Днепр» – 78 бойцов, «Миротворец» – 52. Остальные же «батальоны» имели в своем составе менее 30 человек, то есть по своей численности уступали взводу.

Но даже в таком усеченном составе добробаты 18 августа 2014 года почти захватили город, который оказался укреплен намного сильнее, чем предполагалось ранее. Тем не менее, контроль над Иловайском обеспечивал полную блокаду Донецка. Дальше оставалось лишь довести дело до победы, которую летом 2014 года планировали на сентябрь. Однако события второй половины августа 2014 года коренным образом изменили этот сценарий.

В результате прорыва российских «отпускников», добробаты и подразделения ВСУ сами оказались в «котле». А так называемый «зеленый коридор», который россияне устроили для выхода из окружения, оказался коридором смерти – 366 украинских бойцов полегли под шквальным огнем противника.

Можно ли было избежать катастрофы? Для этого всю летнюю кампанию 2014 года следовало бы строить с учетом вероятности российского вмешательства. Между тем, спустя год после Иловайска, в Генштабе признали, что эта возможность не учитывалась. Однако и до вмешательства российской армии, ВСУ вполне могли победоносно закончить войну, если бы уничтожили террористов, захвативших Славянск…

По данным источников в Минобороны, понимание того, что ВСУ может справиться с пророссийскими сепаратистами пришло в конце июня. К этому времени боевики уже сформировали так называемые «ДНР» и «ЛНР» и контролировали целый ряд населенных пунктов в Донецкой и Луганской области, включая Славянск, Краматорск, Донецк и Луганск. Однако основные их силы засели именно в Славянске, под руководством Игоря Гиркина («Стрелкова»). Их разгром с пленением самого Гиркина, оставлял сепаратистов без «армии». В этом случае, как многократно доказано историей, победа сама приходит в руки.

Для ликвидации незаконных «республик» была разработана операция по перекрытию государственной границы, чтобы заблокировать сепаратистам снабжение из России и попросту задушить мятеж. По состоянию на конец июня 2014 года, для этого было достаточно уничтожить террористов «Стрелкова».

В первых числах июля Славянск был практически окружен и поражение боевиков Гиркина казалось вопросом времени. Однако 5 июля банда Гиркина прорвалась в Донецк. Украинские войска беспрепятственно заняли Славянск, освободив вслед за этим целый ряд других городов – Краматорск, Константиновку, Дружковку, и.т.д. Победа казалась безоговорочной, но именно упустив Гиркина, украинское командование само поставило армию на путь, который привел к поражению под Иловайском.

Сохранив так называемую «славянскую бригаду» и выйдя на оперативный простор, «Стрелков» вынудил ВСУ действовать едва ли не на всей площади Донецкой и Луганской области, а также перекрывать границу с Россией. Однако брошенные вдоль кордона подразделения 24-й, 51-й, 72-й и 79-й бригад ВСУ попали в конце июля-начале августа в так называемый «Южный котел». Это была уникальная ситуация, когда малые силы боевиков сковали превосходящие по численности и оснащенности украинские бригады, которых, к тому же, беспрепятственно расстреливала российская артиллерия с той стороны границы.

Отвечать было нельзя – огонь по территории РФ мог спровоцировать вторжение российской армии, к которому мы были не готовые, но именно оно в конце концов и произошло…

Самым известным фактом обстрела из-за «нуля» стала ракетная атака под Зеленопольем, 11 июля 2014 года. В результате обстрела, только по официальным данным, погибли 19 украинских военнослужащих и еще 93 получили ранения. То есть, уже по состоянию на 11 июля стало понятно, что Россия не останется в стороне и первоначальные планы разгрома боевиков нуждаются в серьезной корректировке.

В дальнейшем, украинские танкисты и десантники, которые разблокировали «Южный котел», отмечали все возраставшее присутствие российской армии в приграничье. Особенно серьезно оно ощущалось во время боев за Саур-Могилу в конце июля-начале августа.

Из приграничных сражений наиболее боеспособные и укомплектованные украинские бригады вышли изрядно потрепанными. Именно поэтому командование лишилось резервов для отражения удара российской армии под Иловайском. С другой стороны, даже если бы эти резервы и были, то Россия, скорее всего, все равно добилась бы результата, но только с помощью большего количества войск. Поэтому уже самые первые факты обстрелов из-за «нуля» должны были заставить командование в июле 2014 года перейти к обороне, закрепившись на занятых позициях.

Другое дело, как бы отнеслось общество к такому шагу? Ведь, помимо боев в приграничье, наступление украинской армии на других участках фронта развивалось вполне успешно, вызывая предчувствие скорой победы. Оно не исчезало вплоть до 29 августа. Для эйфории были все основания: российские БТГ спасли «ДНР» и «ЛНР» от верной гибели.

Расстрел «зеленого коридора» опустил людей с небес на землю, но до этого резкое прекращение наступления могло бы вызвать нежелательную реакцию в обществе. Вспомните многочисленные пикеты Администрации президента и Министерства обороны с требованиями выслать подкрепления уже зажатым под Иловайском добровольческим батальонам.

Вот и получается, что единственный шанс победить, «закончив АТО за две недели», был упущен именно в Славянске. Все что случилось после этого, представляло собой цепочку событий, которые неминуемо привели к Иловайску. Избежать этого можно было лишь остановив АТО уже в середине июле 2014 года, не доводя ситуацию до «Южного котла». Но такую вероятность тогда никто не рассматривал. С другой стороны, без поражений не бывает побед. Важно лишь сделать правильные выводы, чтобы люди не погибли зря…

Игорь Ветров, «Фокус»